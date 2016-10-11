Врачей-миллионеров из крымской больницы уволят в ближайшие дни

После скандала с полумиллионными зарплатами в республиканской клинической больнице им. Семашко в Симферополе было заведено уголовное дело. За несколько месяцев главврач учреждения, четыре его заместителя и главный бухгалтер получили почти 18 миллионов рублей в качестве премий.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Анастасия Медынцева: «Главврач Елена Соболева подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как стало известно, главврач на протяжении восьми месяцев выплачивала своим заместителям и главному бухгалтеру огромные зарплаты, а точнее, премии».

Корреспондент рассказала, что ежемесячная зарплата главбуха могла составлять 700 тысяч рублей, в то время как рядовые медсестры довольствовались девятью тысячами. Всего за восемь месяцев главврач со своими ближайшими подопечными потратили более 17 миллионов рублей из бюджета республики.

«Возможно, так и продолжалось бы дальше, если бы в больницу не заглянула Служба финансового надзора. Теперь главврачу придется отвечать по закону, ей уже занялись правоохранительные органы. Что касается остальных сотрудников-миллионеров, их уволят в ближайшие несколько дней», — добавила Медынцева.

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился вернуть в казну незаконно полученные врачами деньги. Руководство больницы уже наказано. Сейчас назначен новый руководитель медучреждения.