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Врачей-миллионеров из крымской больницы уволят в ближайшие дни

15:58 11.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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После скандала с полумиллионными зарплатами в республиканской клинической больнице им. Семашко в Симферополе было заведено уголовное дело. За несколько месяцев главврач учреждения, четыре его заместителя и главный бухгалтер получили почти 18 миллионов рублей в качестве премий.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Анастасия Медынцева: «Главврач Елена Соболева подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как стало известно, главврач на протяжении восьми месяцев выплачивала своим заместителям и главному бухгалтеру огромные зарплаты, а точнее, премии».

Корреспондент рассказала, что ежемесячная зарплата главбуха могла составлять 700 тысяч рублей, в то время как рядовые медсестры довольствовались девятью тысячами. Всего за восемь месяцев главврач со своими ближайшими подопечными потратили более 17 миллионов рублей из бюджета республики.

«Возможно, так и продолжалось бы дальше, если бы в больницу не заглянула Служба финансового надзора. Теперь главврачу придется отвечать по закону, ей уже занялись правоохранительные органы. Что касается остальных сотрудников-миллионеров, их уволят в ближайшие несколько дней», — добавила Медынцева.

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился вернуть в казну незаконно полученные врачами деньги. Руководство больницы уже наказано. Сейчас назначен новый руководитель медучреждения.

Темы: Россия, Крым, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 20:14
такс

У нас в Питере председатель ТСЖ 200 тысяч выписал и никто его не ругает
11.10.2016, 20:09
В.В.

"ей уже занялись правоохранительные органы" - правильно должно быть "ею уже занялись правоохранительные органы". Автор статьи жертва ЕГЭЕГЭЕГЭ...
11.10.2016, 19:53
Ха

Ну сразу всю Страну? Может быть этих на Калыму.
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