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Российские ученые разработали метод лечения рака витамином В2

10:57 13.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Российские ученые создали новую методику борьбы с раком с использованием наночастиц и витамина В2, сообщается в журнале Scientific Reports.

Группа российских ученых совместно с коллегами из Франции и Австралии создали особые наночастицы, которые позволяют использовать молекулы витамина В2 (рибофлавина) в качестве «убийц» раковых клеток.

Отмечается, что молекулы В2 особым образом взаимодействуют с синим светом и ультрафиолетовыми лучами, поглощая фотоны с определенными длинами волн и используя их энергию для выработки молекул перекиси водорода, атомного кислорода и других агрессивных окислителей.

В свою очередь ученые давно выявили, что раковые клетки по каким-то причинам поглощают и потребляют огромные количества витамина В2, что собственно и натолкнуло их на мысль об использовании молекул рибофлавина для локализации и уничтожения раковой опухоли.

Проблема заключалась в том, что ультрафиолет плохо проникает через ткани тела, что делает почти невозможным его безопасное использование для борьбы с раком. Наночастицы, созданные учеными, поглощают волны в инфракрасной части спектра и переизлучают их в виде фотонов ультрафиолетового излучения.

Затем данные наночастицы были соединены с витамином В2 и введены в организм лабораторных мышей, которым были имплантированы человеческие раковые клетки. Затем ученые периодически вводили новые дозы наночастиц, облучая их лазером. Обнаружилось, что рост раковых клеток остановился, а объем опухоли уменьшился на 90%.

Теперь ученые работают над запуском клинических испытаний этой новой методики.

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в России, Новые лекарства и их перспективы, Онкологические заболевания и борьба с ними
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13.10.2016, 12:51
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