Российские ученые разработали метод лечения рака витамином В2
Российские ученые создали новую методику борьбы с раком с использованием наночастиц и витамина В2, сообщается в журнале Scientific Reports.
Группа российских ученых совместно с коллегами из Франции и Австралии создали особые наночастицы, которые позволяют использовать молекулы витамина В2 (рибофлавина) в качестве «убийц» раковых клеток.
Отмечается, что молекулы В2 особым образом взаимодействуют с синим светом и ультрафиолетовыми лучами, поглощая фотоны с определенными длинами волн и используя их энергию для выработки молекул перекиси водорода, атомного кислорода и других агрессивных окислителей.
В свою очередь ученые давно выявили, что раковые клетки по каким-то причинам поглощают и потребляют огромные количества витамина В2, что собственно и натолкнуло их на мысль об использовании молекул рибофлавина для локализации и уничтожения раковой опухоли.
Проблема заключалась в том, что ультрафиолет плохо проникает через ткани тела, что делает почти невозможным его безопасное использование для борьбы с раком. Наночастицы, созданные учеными, поглощают волны в инфракрасной части спектра и переизлучают их в виде фотонов ультрафиолетового излучения.
Затем данные наночастицы были соединены с витамином В2 и введены в организм лабораторных мышей, которым были имплантированы человеческие раковые клетки. Затем ученые периодически вводили новые дозы наночастиц, облучая их лазером. Обнаружилось, что рост раковых клеток остановился, а объем опухоли уменьшился на 90%.
Теперь ученые работают над запуском клинических испытаний этой новой методики.