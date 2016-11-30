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Более 14 миллионов человек в мире не знают о своем заражении ВИЧ

11:08 30.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Более 14 миллионов людей в мире не знают о том, что заражены ВИЧ-инфекцией, пишет ТАСС со ссылкой на отчет специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации с 2005 по 2015 год число людей, узнавших о своем ВИЧ-статусе в мире возросло с 12 до 60 процентов и более 80 процентов людей с выявленным заражением получают адекватную антиретровирусную терапию. Однако 40 процентов людей в мире с ВИЧ (более 14 млн) не знают о своем статусе.

В связи с этим ВОЗ поддерживает бесплатное распространение наборов для эксперсс-тестирования на ВИЧ в домашних условиях. Тест позволяет узнать свой статус по слюне или крови из пальца за 20 минут. Организация работает над снижением расходов по производству данного экспресс-теста с тем, чтобы максимально расширить его доступность для людей.

«Миллионы людей с ВИЧ все еще не получают необходимого лечения, которое также может предотвратить передачу ВИЧ другим людям. Самотестирование на ВИЧ позволит гораздо большему числу людей узнать свой ВИЧ-статус и начать получать лечение», - отмечают в ВОЗ.

Темы: Вирусные заболевания и их лечение, Профилактика и лечение ВИЧ, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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30.11.2016, 11:30
Гость: XeX

Когда же наконец масонов жуликов из ВОЗ выведут на чистую воду с их ВИЧ-лохотроном и фейковыми "экспресс-тестами", котрые реагирют не только на гепатит, но даже на грипп и беременность.
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