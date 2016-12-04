ЦРУ: врачи на Кубе лучше, чем в США

Фидель Кастро и после смерти опасен для капиталистической Америки

Смерть легендарного Фиделя Кастро спровоцировала в мире волну интереса к социалистическому наследию легендарного революционера. Даже Соединенные Штаты, которые ненавидели лидера Острова Свободы, вынуждены признать его заслуги перед своим народом. Например, сведения о продолжительности жизни островитян повергли многих американцев в изумление.

Оказывается, бедные кубинцы живут столько же, сколько и богатые американцы. И это в корне опровергает знаменитый тезис социолога Самуила Престона, который доказал прямую зависимость между доходами и ожидаемой продолжительности жизни. Согласно его многочисленным исследованиям, людям, рожденным в более богатых странах, отмерен более долгий век, чем тем, кто появился на свет в бедных странах.

Любопытно в этой связи взглянуть на цифры ВОЗ, сравнив расходы здравоохранения на душу населения в год и среднюю продолжительность жизни соответственно. Так, в России эти показатели равны $ 893 и 69,8 года соответственно, в США — $ 9403 и 78,1, на Кубе — $ 817 и 76 (по американским источникам — 78 лет, но об этом чуть позже).

Вот и получается, что россияне тратят на медицину незначительно, но все-таки больше кубинцев, хотя живут меньше. А американцы имеют практически идентичную с островитянами продолжительность жизни, но в Соединенных Штатах подушевые расходы здравоохранения на порядок выше. Врач-гуманист Пол Фармер в своей книге «Патология власти», так прокомментировал ситуацию: у кубинцев есть поговорка «мы живем, как бедняки, но умираем, как богачи».

Более того, если посмотреть на уровень детской смертности на Кубе, то этот показатель ниже, чем, например, в Бостоне, а смертность мам при родах меньше, чем в престижной женской больнице Бригхэма Гарвардского университета, подчеркнул Пол Фармер.

Любопытно, что первым, кто из американских политиков назвал медицину на Кубе одной из лучших в мире, был Берни Сандерс, соперник Хиллари Клинтон по Демпартии на прошедших выборах президента США. Он был на Острове Свободы 31 год назад, и уже тогда сказал, что у Кастро имеется «очень серьезная система здравоохранения». В 1985 году это заявление вызвало резкую критику в американском обществе, особенно среди кубинских эмигрантов, которые рассказывали о республике Фиделя, как об аде на земле.

Собственно, коллективный Запад тогда объяснял «некоторые успехи» республики Кастро в медицине многомиллиардной помощью Советского Союза. Между тем, в 2014, более чем два десятилетия спустя после развала СССР, директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен поставила кубинское здравоохранение на первое место среди стран американского континента по «механизму справедливого финансирования».

Автор книги «Если бы тело могло говорить», известный в США пропагандист здорового образа жизни д.м.н. Джеймс Хамблин считает, что все дело в том, что на Кубе Конституция реально гарантирует бесплатную медицинскую помощь в качестве основного права человека. «В Америке основной закон защищает право гражданина на огнестрельное оружие, но не на медицинское обслуживание, — пишет Хамблин. — Вместо системного лечения и регулярной профилактики американцы принимают неэффективные и дорогостоящие полумеры, чтобы спасти людей в серьезной опасности».

Конечно, в США долгие годы старались об этом не писать, иначе как-то неубедительно выглядела демонизация Фиделя Кастро. Ведь в «плохой стране люди долго не живут». Когда же правда стала пробиваться в заокеанские СМИ, то критики кубинской медицины заговорили о том, что качественный уход доступен только коммунистической элите.

Настоящим шоком в 2007 году для граждан «великих Соединенных Штатов» стал скандальный полуторачасовой фильм «Здравоохранение» известного американского режиссера-документалиста Майкла Мура (автора «Фаренгейта 9/11») о несовершенстве системы медицинского страхования США. В качестве противовеса бесчеловечной американской медпомощи только за деньги и только по страховке Мур привел примеры из кубинской практики.

Документалиста, понятное дело, обвинили во лжи и в пропаганде социализма, мол, в бедной стране «этого не может быть по определению». Для того чтобы поставить точки над «i», на Кубу ездил сенатор Том Харкин, председатель комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсионному обеспечению, который провел на Острове Свободы три дня. По возращению он раскрыл данные ЦРУ о достижениях кубинской медицины.

«В 2013 году уровень младенческой смертности на Кубе составляет 4,76 случая на 1000 родившихся живыми, по сравнению с 5,90 в США, — заявил Харкин. — Далее: на Кубе регистрируется 6 смертей в возрасте до 5 лет на 1000 родившихся живыми в период с 2005 по 2010 год, и снова счет не в пользу США с 8 смертельными случаями. Предполагаемая продолжительность жизни для обоих полов в 2013 году в Соединенных Штатах равнялась 78,62, тогда как на Кубе — 78,05».

Если же брать в расчет информацию Панамериканской организации здравоохранения, то по сведению специалистов миссии, работающей на Кубе в 2012 году, средняя продолжительность жизни на Острове Свободы составила 79,2 года. Отметим, что ВОЗ приводит другие, более худшие цифры.

Эти результаты достигнуты за счет реальной диспансеризации населения, причем врачи раз в год приходят домой к гражданам и проводят с ними достаточно много времени, чтобы помимо первичного осмотра, взять необходимые анализы. Медики учат людей не курить и каждому расписывают индивидуальные занятия физкультурой, а также не забывают о диете, как о норме борьбы с лишним весом. Кстати, Харкин отметил высокий авторитет этого института семейных врачей. Кубинцы доверяют своим «докторам» и стремятся выполнять их рекомендации.

Врач-терапевт Лидия Семеновна Горшкова, комментируя кубинскую систему здравоохранения, говорит: «На Острове Свободы реализован чисто социалистический подход, который противоестествен рыночным механизмам. Если, к примеру, мэр районного городка получает миллион, а директор местного департамента здравоохранения — полмиллиона, то медики в любом случае выполнять свои обязанности добросовестно, как на Кубе, не будут. В существующем у нас, да и в США финансовом неравенстве, они найдут способы и методы «восстановить справедливость».

Это суждение в полной мере пересекается и с комментариями американских врачей и пациентов. На форумах можно найти следующие посты:

«В мире, где извлечение максимальной прибыли является своего рода религией, врачи обязательно будут навязывать ненужные лекарства, вредные процедуры, а даже опасные операции. Жаль, если Куба променяет свой здоровый образ жизни на американскую мечту потребления. Всё достижения республики рухнут в тот же миг».

«С точки зрения коммерции, в США достигнута идеальная медицина, отточенная до мелочей. Бедняки должны умирать, так и не дождавшись помощи врачей, иначе средний класс не будет тратиться на лекарства. Не забывайте, что достойный уровень продолжительности жизни в Америке достигнут за счет высокотехнологического медицинского обслуживания множества богатых стариков, многие из которых живут как овощи».

«Здравоохранение улучшается там, где левеют правительства. Пример — Европа».

Салим Ламрани, профессор из парижского университета Сорбонна в этой связи отметил, что «отличное здравоохранение может существовать только в отсутствии личного богатства, когда политическая воля ставит любого человека в центр проекта», как это сделал Фидель Кастро.