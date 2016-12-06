Минфин предложил вдвое урезать повышение зарплат медикам в 2017 году

Министерство финансов предложил снизить темпы роста зарплат врачей - вместо обещанных 10,6% зарплаты в 2017 году вырастут на 5,4%, говорится в поправках к бюджету, поддержанных профильным комитетом Госдумы.

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал депутатам Госдумы принять во втором чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2017 год и плановые 2018–2019 годы, сообщает РБК.

Одобренные парламентариями поправки предполагают, что зарплата работников сферы здравоохранения будет расти медленнее, чем предполагалось. Изначально в 2017 году повышение было запланировано на 10,6%. В принятом варианте бюджета предусмотрен рост только на 5,4%. Таким образом, депутаты поддержали поправку, которую предложила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко и внес председатель комитета Андрей Макаров.

Освободившиеся 76 млрд руб., которые должны были быть выделены на повышение зарплат, пойдут в резерв ФОМС. По словам Нестеренко, в следующем году правительство обсудит возможность возвращения к предыдущим темпам роста вознаграждения для медиков, если ситуация с региональными бюджетами будет благоприятной.