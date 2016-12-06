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Минфин предложил вдвое урезать повышение зарплат медикам в 2017 году

10:07 6.12.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Министерство финансов предложил снизить темпы роста зарплат врачей - вместо обещанных 10,6% зарплаты в 2017 году вырастут на 5,4%, говорится в поправках к бюджету, поддержанных профильным комитетом Госдумы. 

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал депутатам Госдумы принять во втором чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2017 год и плановые 2018–2019 годы, сообщает РБК.

Одобренные парламентариями поправки предполагают, что зарплата работников сферы здравоохранения будет расти медленнее, чем предполагалось. Изначально в 2017 году повышение было запланировано на 10,6%. В принятом варианте бюджета предусмотрен рост только на 5,4%. Таким образом, депутаты поддержали поправку, которую предложила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко и внес председатель комитета Андрей Макаров.

Освободившиеся 76 млрд руб., которые должны были быть выделены на повышение зарплат, пойдут в резерв ФОМС. По словам Нестеренко, в следующем году правительство обсудит возможность возвращения к предыдущим темпам роста вознаграждения для медиков, если ситуация с региональными бюджетами будет благоприятной. 

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России, Государственная Дума РФ, Министерство финансов РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 13:49
Гость: Елена Москва

Ой, да ладно. Плевали медики на это "повышение" - потому что медикам вот уже четыре года непрерывно "повышают заплату". Вот только в результате она сейчас у многих ниже, чем была 4 года назад - и это даже без пересчета на доллары. Снимают надбавки за вредность (рентгенологам, инфекционистам, врачам гемодиализа), за стаж, за интенсивность - а во многих учреждениях эти надбавки были размерами сопоставимы с зарплатой. Уже давно сократили отпуска - если вам врут, что врачи отдыхают больше, чем остальное население - плюньте этим врунам в глаза: 28 дней, как у всех. Причем моя подруга-хирург, например, в прошлом году была в отпуске 14 дней, а на остальные написала заявление, а в отпуск не пошла - потому что ей сказали, что работать некому, и если она уйдет, то может уже и не вернуться. Урезать повышение зарплат, напугали! Да большинство опытных и грамотных врачей уже давно ушла в коммерческую медицину, кто остался - без государства как-нибудь проживет.
Помните анекдот: посеяли в колхозе 100 га пшеницы - и всю ее съела тля. На следующий год - 200 га - и всю ее съела тля. На следующий год председатель говорит: "Посеем 1000 га - и пусть эта гнида подавится!" Вот и я про то же.
06.12.2016, 13:45
Гость: Что так всполошились?

Подобные "предложения" сознательно вбрасываются теми же, кто на них потом отвечает. Дескать, вот какие мы молодцы, не дали совершить такое.
06.12.2016, 13:44
Гость: Европеец

У меня это комбинация. :)
Почти все что со мной делают врачи оплачивается моей страховкой (как пенсионер имею ее бесплатную). А частной клинике плачу за call centre и за то, что иду к врачу когда я хочу, вхожу в кабинет когда мне подходит и через 3 минуты после того как войду в здание. Очень часто получаю анализы (результаты) е-майлом домой. Если нуждаюсь в чем то что страховка нетоплачивает или оплачивает реже чем мне надо - приплачиваю.
Никто меня за нос не водит и не обворовывает.
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