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Минздрав предложил упростить оборот сильных обезболивающих

09:20 9.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минздрав РФ планирует смягчить требования к выписыванию и обращению комбинированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, пишут «Известия».

По данным издания, речь в первую очередь идет о препаратах «Таргине» и «Бупраксоне». Оба препарата были зарегистрированы в России в 2015 году, в их состав входят такие наркотические вещества, как оксикодон и бупренорфин.

В ведомстве отмечают, что сочетание в этих препаратах полусинтетического опиодного анальгетика и антагониста опиатных рецепторов позволяет избежать некоторых побочных эффектов, которые возникают при длительной терапии опиоидами. Кроме того, при парентеральном введении таких препаратов основное действующее вещество — налоксон - полностью инактивирует опиоидный эффект оксикодона и бупренорфина, что затрудняет применение данных препаратов для немедицинских целей.

Именно поэтому Минздрав считает, что можно упростить выписывание рецептов и обращение данных препаратов. В частности, в ведомстве считают возможным обращение этих лекарств в рамках обычной лицензии на фармакологическую или медицинскую деятельность — без специальных требований по их хранению и перевозке. Чиновники считают, что это нововведение может улучить качество жизни пациентов с хроническими болями и в том числе страдающих от онкологии.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Свойства лекарств и особенности их воздействия, Министерство здравоохранения РФ
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