Специалисты ВОЗ считают малярию острой проблемой современного человечества

Малярия остается одной из острых проблем для человечества.

Как пишет ТАСС со ссылкой на специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году малярией в мире заразилось 212 миллиона человек и скончалось 449 тысяч человек.

Наиболее неблагополучными районами по малярии являются страны Африки южнее Сахары. Именно там было зарегистрировано 90% случаев заражения малярией и 92% смерти от данного заболевания. Наиболее уязвимыми являются дети в возрасти до 5 лет, на них приходится порядка 70% всех смертей от малярии.

Специалисты ВОЗ отмечают, что страны Африки также хуже остальных стран мира следят за распространением болезни. Так 43% населения стран Африки южнее Сахары не пользуются защитными противомоскитными сетками или репеллентами, разбрызгиваемыми внутри помещений. Именно эти методы являются основными в борьбе с разносчиками заболевания — комарами.

При этом в ВОЗ отмечают прогресс в противодействии малярии. За последние пять лет в 22 африканских странах число детей, которым были применены современные методы диагностики малярии, возросло с 29 до 51 процента.

Специалисты ВОЗ считают, что данная проблема требует большего финансирования. В частности, чтобы к 2020 году оно составило до 6,4 миллиарда долларов.