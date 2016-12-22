В Москве подписано соглашение о создании Альянса трансляционной медицины

В Москве подписано соглашение о сотрудничестве по созданию Альянса трансляционной медицины (АТМ), сообщает РИА Новости.

Основной задачей альянса является ускорение внедрения самых передовых достижений современной фундаментальной науки в практическое здравоохранение. В состав объединения вошли НИЯУ «МИФИ», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский Томский государственный университет, а также Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».

Ученые видят задачи трансляционной медицины в том, чтобы сократить, а в идеале ликвидировать разрыв между передовыми научными исследованиями и практическим здравоохранением. «Несмотря на серьезные достижения современных биомедицинских исследований, степени внедрения их результатов в повседневную клиническую практику остается недостаточной. Нам бы хотелось, чтобы самые передовые фундаментальные научные разработки как можно скорее превращались в новые лекарственные препараты и клинические технологии, доступные врачам и пациентам», - отмечают ученые.

Чтобы ускорить данный процесс, участники альянса, в частности, предложили разработать и использовать единую базу биомаркеров, создать системы наблюдения за пациентом во время первых клинических испытаний, а также компьютерные модели накопления и анализа данных.

Альянс также планирует вести собственные научные исследования, а также оказывать услуги в сфере прикладных разработок. Кроме того планируется открыть сетевые образовательные программы магистратуры и аспирантуры по новым направлениям — на стыке физики, химии, биологии и медицины, что позволит выпускать специалистов, готовых использовать передовые достижения науки в практической медицине.

