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В Москве подписано соглашение о создании Альянса трансляционной медицины

10:51 22.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В Москве подписано соглашение о сотрудничестве по созданию Альянса трансляционной медицины (АТМ), сообщает РИА Новости.

Основной задачей альянса является ускорение внедрения самых передовых достижений современной фундаментальной науки в практическое здравоохранение. В состав объединения вошли НИЯУ «МИФИ», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский Томский государственный университет, а также Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».

Ученые видят задачи трансляционной медицины в том, чтобы сократить, а в идеале ликвидировать разрыв между передовыми научными исследованиями и практическим здравоохранением. «Несмотря на серьезные достижения современных биомедицинских исследований, степени внедрения их результатов в повседневную клиническую практику остается недостаточной. Нам бы хотелось, чтобы самые передовые фундаментальные научные разработки как можно скорее превращались в новые лекарственные препараты и клинические технологии, доступные врачам и пациентам», - отмечают ученые.

Чтобы ускорить данный процесс, участники альянса, в частности, предложили разработать и использовать единую базу биомаркеров, создать системы наблюдения за пациентом во время первых клинических испытаний, а также компьютерные модели накопления и анализа данных.

Альянс также планирует вести собственные научные исследования, а также оказывать услуги в сфере прикладных разработок. Кроме того планируется открыть сетевые образовательные программы магистратуры и аспирантуры по новым направлениям — на стыке физики, химии, биологии и медицины, что позволит выпускать специалистов, готовых использовать передовые достижения науки в практической медицине.
 

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Наука и инновации в России, Наука и технологии, Научные исследования и открытия в мире, Фундаментальная наука в России
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 17:41
Гость: Мик

Давно пора.
22.12.2016, 12:40
Гость: Кашпировский

Они как и я,по телевизору будут лечить? Прикладывая болящее место к первому телеканалу ОРТ?
22.12.2016, 11:13
Гость: С такой ценой за баррель?

Они издеваются? Нашли время шутки шутить, Родина в опасности!
Все комментарии (5)
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