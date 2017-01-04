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В России вступил в силу закон о применении клеточных технологий в медицине

10:55 4.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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С 1 января в России вступил в силу закон о биомедицинских клеточных продуктах. Данный документ разрешает использовать живые клетки, выращенные в лабораторных условиях, в терапевтических целях и дает начало формированию новой отрасли биомедицины, пишет ТАСС.

Федеральный закон № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» был подписан президентом России Владимиром Путиным 23 июня 2016 года.

По словам разработчиков данного законопроекта, благодаря этому документу получат развитие новые биомедицинские исследования, а также сформируется новая высокотехнологическая промышленность. «Но главное, пациенты смогут получать высокоэффективное лечение с применением выращенных вне организма клеток, качество и безопасность которых будут гарантированы государством», - добавляют ученые.

Закон впервые вводит определения таких понятий как «клеточная линия», «донор биологического материала», «комбинированный биомедицинский клеточный продукт».

Ученые отмечают, что биомедицинские клеточные продукты принципиально отличаются от лекарственных средств и медицинских изделий. Для получения клеточной линии из организма донора путем биопсии берется биоматериал размером в несколько миллиметров. Далее клетки культивируют, модифицируют, сочетают с какими-либо иными лекарственными средствами и на выходе получается так называемый биомедицинский клеточный продукт, который в теории открывает неограниченные возможности для лечения.

«Учитывая современные технологические возможности, из небольшого фрагмента кожи можно получить нейроны или клетки сердца», - говорят ученые. Клеточные технологии планируется использовать при производстве препаратов для борьбы с раком и ВИЧ.

Ожидается, что новые биомедицинские клеточные продукты, одобренные для использования в терапии, могут появиться уже в 2018 году.
 

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в России, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.01.2017, 20:12
Гость: Ботоксные Молодильные яблоки

для Гаранта теперь будут от отечественного производителя?
04.01.2017, 19:01
Гость: Россияне смогут получать

высокотехнологичное лечение..
А про русских ни чего не говорилось там?
пс
Иногда так хочется уехать жить к этим счастливым россиянам и их мудрому нацлидеру трепетно заботящемуся о своей нации россиян.
04.01.2017, 18:26
Гость: каждый о своем

Клеточные технологии - это когда все в клетке.
"Нарисуй мне небо в клетку,
И раскрась его черной краской,
И девчонку с прыщавой мордой,
Что во сне мне приснилась страшном".
(Михаил Эссаулов)
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