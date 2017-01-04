В России вступил в силу закон о применении клеточных технологий в медицине

С 1 января в России вступил в силу закон о биомедицинских клеточных продуктах. Данный документ разрешает использовать живые клетки, выращенные в лабораторных условиях, в терапевтических целях и дает начало формированию новой отрасли биомедицины, пишет ТАСС.

Федеральный закон № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» был подписан президентом России Владимиром Путиным 23 июня 2016 года.

По словам разработчиков данного законопроекта, благодаря этому документу получат развитие новые биомедицинские исследования, а также сформируется новая высокотехнологическая промышленность. «Но главное, пациенты смогут получать высокоэффективное лечение с применением выращенных вне организма клеток, качество и безопасность которых будут гарантированы государством», - добавляют ученые.

Закон впервые вводит определения таких понятий как «клеточная линия», «донор биологического материала», «комбинированный биомедицинский клеточный продукт».

Ученые отмечают, что биомедицинские клеточные продукты принципиально отличаются от лекарственных средств и медицинских изделий. Для получения клеточной линии из организма донора путем биопсии берется биоматериал размером в несколько миллиметров. Далее клетки культивируют, модифицируют, сочетают с какими-либо иными лекарственными средствами и на выходе получается так называемый биомедицинский клеточный продукт, который в теории открывает неограниченные возможности для лечения.

«Учитывая современные технологические возможности, из небольшого фрагмента кожи можно получить нейроны или клетки сердца», - говорят ученые. Клеточные технологии планируется использовать при производстве препаратов для борьбы с раком и ВИЧ.

Ожидается, что новые биомедицинские клеточные продукты, одобренные для использования в терапии, могут появиться уже в 2018 году.

