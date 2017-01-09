Производители сигарет раскритиковали антитабачную инициативу Минздрава

Антитабачная концепция Минздрава является дискриминирующей для легальной отрасли, которая инвестирует в российскую экономику и создает рабочие места. Об этом заявил вице-президент компании «Филип Моррис Интернэшнл» Сергей Слипченко, передает РИА Новости.

По его мнению, многие из предлагаемых ведомством мер носят избыточный характер и при этом отсутствуют доказательства, подтверждающие их эффективность. Слипченко усомнился в том, что реализация идей Минздрава будет способствовать достижению целей, которые ставит перед собой ведомство. Кроме того, по его словам, это может привести к росту нелегальной торговли табачными изделиями.

Он также отметил, что действующие в России ограничения в отношении курильщиков являются одними из самых жестких в мире. «Прежде чем предлагать новые меры запретительного характера, необходимо всесторонне оценить эффективность практического применения уже принятых ограничений», - подчеркнул Слипченко.

Ранее в Минздраве рассказали о разработанной антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Ведомство предлагает приравнять электронные сигареты к обычным, а также полностью ограничить доступность табачных изделий для лиц, родившихся после 2015 года.

В Совете Федерации полагают, что в борьбе с курением следует делать ставку на поощрение здорового образа жизни, а не на запретительные меры. В Госдуме высказали аналогичную мысль.

