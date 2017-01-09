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Производители сигарет раскритиковали антитабачную инициативу Минздрава

21:52 9.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Антитабачная концепция Минздрава является дискриминирующей для легальной отрасли, которая инвестирует в российскую экономику и создает рабочие места. Об этом заявил вице-президент компании «Филип Моррис Интернэшнл» Сергей Слипченко, передает РИА Новости.

По его мнению, многие из предлагаемых ведомством мер носят избыточный характер и при этом отсутствуют доказательства, подтверждающие их эффективность. Слипченко усомнился в том, что реализация идей Минздрава будет способствовать достижению целей, которые ставит перед собой ведомство. Кроме того, по его словам, это может привести к росту нелегальной торговли табачными изделиями.

Он также отметил, что действующие в России ограничения в отношении курильщиков являются одними из самых жестких в мире. «Прежде чем предлагать новые меры запретительного характера, необходимо всесторонне оценить эффективность практического применения уже принятых ограничений», - подчеркнул Слипченко.

Ранее в Минздраве рассказали о разработанной антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Ведомство предлагает приравнять электронные сигареты к обычным, а также полностью ограничить доступность табачных изделий для лиц, родившихся после 2015 года.

В Совете Федерации полагают, что в борьбе с курением следует делать ставку на поощрение здорового образа жизни, а не на запретительные меры. В Госдуме высказали аналогичную мысль.
   

Темы: Россия, Борьба с курением в России, Пропаганда здорового образа жизни, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2017, 00:41
Гость: НХ

"Производители сигарет раскритиковали антитабачную инициативу Минздрава". Было бы очень удивительно, если бы они её поддержали. Наряду с производителями водки они зарабатывают деньги на здоровье людей. Да, надо с детских лет поощрять здоровый образ жизни, рассказывать о вреде курения. Но одновременно постепенно и дальше вводить ограничения в отношении курильшиков, уменьшать доступность табачных изделий и всякого рода заменителей.
10.01.2017, 00:24
Гость: бабка

Курение, конечно, вредно. Но глупость значительно вреднее.
09.01.2017, 22:24
Гость: Россиянин

Можно еще лишить пенсионеров лекарств. Это стимулирует остальных беречь здоровье.
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