ВОЗ оценила глобальный экономический ущерб от курения в триллион долларов

Мировая экономика ежегодно теряет более триллиона долларов из-за последствий курения. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака США, который цитирует Reuters.

Экономически потери связаны как с затратами на лечение заболеваний, вызванных курением табака, так и снижением производительности труда среди курящих. Авторы доклада добавляют, что затраты в будущем только вырастут. При этом ежегодные доходы табачных компаний ВОЗ оценивает в 269 миллиардов долларов.

По оценке ВОЗ, от курения ежегодно погибают около шести миллионов человек. Эта цифра, как ожидается, вырастет до восьми миллионов к 2030 году, в основном за счет стран с низким и средним уровнем доходов населения.

Всемирная организация здравоохранения ежегодно выпускает доклады о «глобальной табачной эпидемии». В 2013 году экономический ущерб от курения в ВОЗ оценили (.pdf) в полтриллиона долларов. Что повлияло на двукратное увеличение оценки за три года, не уточняется.

Аналитики из McKinsey в своем исследовании влияния различных факторов на мировую экономику заявляют, что курениеприводит к потере 2,1 триллиона долларов ежегодно. Столько же, по их оценкам, мировой ВВП теряет от войн, терактов и преступности.