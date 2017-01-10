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ВОЗ оценила глобальный экономический ущерб от курения в триллион долларов

11:33 10.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Мировая экономика ежегодно теряет более триллиона долларов из-за последствий курения. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака США, который цитирует Reuters.

Экономически потери связаны как с затратами на лечение заболеваний, вызванных курением табака, так и снижением производительности труда среди курящих. Авторы доклада добавляют, что затраты в будущем только вырастут. При этом ежегодные доходы табачных компаний ВОЗ оценивает в 269 миллиардов долларов.

По оценке ВОЗ, от курения ежегодно погибают около шести миллионов человек. Эта цифра, как ожидается, вырастет до восьми миллионов к 2030 году, в основном за счет стран с низким и средним уровнем доходов населения.

Всемирная организация здравоохранения ежегодно выпускает доклады о «глобальной табачной эпидемии». В 2013 году экономический ущерб от курения в ВОЗ оценили (.pdf) в полтриллиона долларов. Что повлияло на двукратное увеличение оценки за три года, не уточняется.

Аналитики из McKinsey в своем исследовании влияния различных факторов на мировую экономику заявляют, что курениеприводит к потере 2,1 триллиона долларов ежегодно. Столько же, по их оценкам, мировой ВВП теряет от войн, терактов и преступности.

Темы: Россия, Борьба с курением в России, Последствия курения
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Комментарии читателей
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10.01.2017, 15:25
как-то так

Ну, допустим, производительность труда у курильщиков соображающих и знающих свою работу, выше.
Почему? А потому что почти все соображающие курят.
А почему? А потому что если хорошо вникать в работу, злости необерёшься.
А болеют в основном некурящие, а зачастую и непьющие, как ни странно.
Ожирением тоже страдают в основном некурящие (а там целый букет заболеваний взращивается)

Другое дело, что табак выращивают в США, и это один из их основных доходов.
Меньше бы вопили и картинок со своими киногероями шлёпали на пачки. Любая ваша эгрогериальная фигня рождает усиление привязанности к привычкам.
10.01.2017, 14:27
Россиянин

90% людей болеющих раком ели огурцы. Комментарии излишни.
10.01.2017, 14:19
ВОЗ оценила

Пусть еще оценят смертность от алкоголизма! И сообщить не забудут!
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