]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Скончался Нобелевский лауреат по медицине Оливер Смитис

10:46 12.01.2017
Оливер Смитис. Фото U. Montan с офстраницы Нобелевского комитета в Twitter
Оливер Смитис. Фото U. Montan с офстраницы Нобелевского комитета в Twitter

В США на 92-м году жизни скончался Нобелевский лауреат по физиологии и медицине 2007 года Оливер Смитис.

О смерти ученого сообщается на официальной странице Нобелевского комитета в Twitter. «10 января умер Нобелевский лауреат Оливер Смитис. Нобелевская премия была присуждена ему за исследование технологии генного таргетинга у мышей», - говорится в сообщении.

Оливер Смитис родился в Великобритании, но большую часть жизни проработал в США. Параллельно с другими учеными из Великобритании и США он занимался изучением генных модификаций. В 2007 году за открытие принципов введения специфических генных модификаций у мышей с использованием эмбриональных стволовых клеток (метод Нокаут гена) был удостоен Нобелевской премии.

В 2016 году О. Смитис подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Научные исследования и открытия в мире, Нобелевская премия и ее лауреаты
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.