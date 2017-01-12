Скончался Нобелевский лауреат по медицине Оливер Смитис

В США на 92-м году жизни скончался Нобелевский лауреат по физиологии и медицине 2007 года Оливер Смитис.

О смерти ученого сообщается на официальной странице Нобелевского комитета в Twitter. «10 января умер Нобелевский лауреат Оливер Смитис. Нобелевская премия была присуждена ему за исследование технологии генного таргетинга у мышей», - говорится в сообщении.

Оливер Смитис родился в Великобритании, но большую часть жизни проработал в США. Параллельно с другими учеными из Великобритании и США он занимался изучением генных модификаций. В 2007 году за открытие принципов введения специфических генных модификаций у мышей с использованием эмбриональных стволовых клеток (метод Нокаут гена) был удостоен Нобелевской премии.

В 2016 году О. Смитис подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).