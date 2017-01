Ученые обнаружили пользу высокого кровяного давления в старости

Повышенное кровяное давление в пожилом возрасте может стать одним из факторов, защищающих от развития старческого слабоумия.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых приводит издание EurekAlert со ссылкой на оригинальную статью в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Они провели исследование при участии 559 людей старше 90 лет. За время исследования у 40 процентов пациентов (224 человека) было диагностировано старческое слабоумие. При этом количество людей с этим диагнозом было значительно меньше среди тех, у кого в 80-89 лет стали наблюдаться случаи повышения кровяного давления.

По сравнению с пожилыми людьми, у которых не регистрировалась гипертония, в среднем на 42 процента реже развивалось слабоумие. Среди участников исследования, у которых случаи повышения кровяного давления стали появляться после 90 лет, риск развития слабоумия был еще ниже — в среднем на 63 процента.

Ученые отметили, что подобная зависимость ранее была отмечена между массой тела и развитием слабоумия у пожилых людей. В 2008 и 2009 году они показали, что лишняя масса тела в преклонном возрасте также связана со снижением риска развития старческого слабоумия.

По мнению исследователей эти два фактора — масса тела и гепертония — взаимосвязаны. Высокое кровяное давление чаще встречается у людей с избыточным весом, в преклонном возрасте это помогает поддерживать интенсивный кровоток в головном мозге на должном уровне.