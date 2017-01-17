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Ученые обнаружили пользу высокого кровяного давления в старости

10:18 17.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Повышенное кровяное давление в пожилом возрасте может стать одним из факторов, защищающих от развития старческого слабоумия.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых приводит издание EurekAlert со ссылкой на оригинальную статью в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Они провели исследование при участии 559 людей старше 90 лет. За время исследования у 40 процентов пациентов (224 человека) было диагностировано старческое слабоумие. При этом количество людей с этим диагнозом было значительно меньше среди тех, у кого в 80-89 лет стали наблюдаться случаи повышения кровяного давления.

По сравнению с пожилыми людьми, у которых не регистрировалась гипертония, в среднем на 42 процента реже развивалось слабоумие. Среди участников исследования, у которых случаи повышения кровяного давления стали появляться после 90 лет, риск развития слабоумия был еще ниже — в среднем на 63 процента.

Ученые отметили, что подобная зависимость ранее была отмечена между массой тела и развитием слабоумия у пожилых людей. В 2008 и 2009 году они показали, что лишняя масса тела в преклонном возрасте также связана со снижением риска развития старческого слабоумия.

По мнению исследователей эти два фактора — масса тела и гепертония — взаимосвязаны. Высокое кровяное давление чаще встречается у людей с избыточным весом, в преклонном возрасте это помогает поддерживать интенсивный кровоток в головном мозге на должном уровне.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Здоровье, Открытия в области медицины и здоровья
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 22:26
светлана.

это диз.информация -( гос.заказ) хотят избавиться от стариков....
17.01.2017, 18:56
Европеец

Тут меня все спрашивают че я тут время трачу.
У жены был в 2013 инсульт. Несколько месяцов паралич левой половины тела - носил на руках к машине и туда сюда. Детали не буду описывать. Главврач мне тогда сказал : "Не выдержите Вы это". Как раз этим меня и разозлил.
Потом понемногу начала ходить. В мае будут 4 года.
Вот тогда то я и начал на КМ.
Точно знаю что это такое. Но зато теперь точно знаю и то как это здорово о ком то заботиться. У нас я о детях особо не заботился - все жена. Я зарабатывал. Теперь мог ей все вернуть.
...
Абсолютно ничего не жалею - отличнейшее время. Теперь можно улыбаться и уже пару лет опять ездим по Европе.
Если бы этого не было, в жизни бы вы меня тут не видели.
Просто 4 года я всегда рядом и делать что то надо. КМ мне очень помог.
Сейчас уже нет причин оставаться, но привык я к КМ да и жена иногда интересуется как у вас что. Когда уже ваших пошлете куда подальше.
....
Иногда думаю как бы это было если бы не был материально обеспечен ?
И сразу гоню эти мысли проч. Люди должны быть обеспечены. Иначе это не жизнь.
17.01.2017, 18:47
Европеец

Спасибо. Сразу полегчало.
Вчера купил венгерский шнапс из груш - вскго за 17 евро (наш лучше, но и стоит 30). Отличнейший и венгерский - сразу пойду и ломану грамм 100.
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