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Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой

15:49 6.02.2017
Гомеопатические препараты. Фото с сайта lechma.ru
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Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии».

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют»,— говорится в меморандуме комиссии.

В документе поясняется, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они (включая клинические испытания) были безуспешными, пишет «Коммерсант».

В меморандуме РАН говорится, что принципы гомеопатии являются «умозрительными» догмами, восходящими к «протонаучному этапу развития физиологии и медицины»

В меморандуме даются конкретные рекомендации госведомствам. Так, Минздраву РФ комиссия советует вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе — обеспечить защиту граждан от недобросовестной рекламы их лечебных свойств. Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям.

В Минздраве изданию пообещали «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение ведомства.

Член профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов СНГ Михаил Школенко заявил, что у его коллег лечился император Николай I, «возивший с собой гомеопатическую аптечку», маршал Георгий Жуков и столичный градоначальник (1967–1985 годы), член Политбюро ЦК КПСС Виктор Гришин. «Если бы гомеопатия не помогала, члены ЦК КПСС у них не лечились бы»,— рассудил господин Школенко.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых граждан (данный принцип лечения «подобного подобным» сформулирован в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом). Применение гомеопатии в «практическом здравоохранении» было разрешено приказом Минздрава РФ в 1995 году.

Согласно данным НП «Национальный совет по гомеопатии», в РФ функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов.  

Темы: Россия, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 22:07
Гость: Lаврентий

Проблема не в лженауке, а в лжеварачах, многие из которых просто неквалифицированы и безразличны. Это, впрочем, в первую очередь касается традиционной медицины, причем не только в России.
А гомеопатия безусловно работает, но не для всякого заболевания.
Вероятнее всего гомеопаты забирают значительные доходы традиционных фармацевтических компаний, вот фармацевты и возбухли, протащив свой горе-меморандум.
06.02.2017, 21:50
Гость: Мазь

тоже в гомеопатических дозах?
06.02.2017, 21:17
Гость: не сметь

Не сметь мешать УРИНОТЕРАПИЮ с какой то там гомеопатийкой. Да в урине вся гомеопатия утонет. Вся соль в ней. Секта УРИНЫ намного древнее секты гомеи. Люди со времён переселения с Урана лечились чем? Не порошками же непотребными, а своими, родным. И еще, если набегут калопаты, гоните их, они лжеученые.
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