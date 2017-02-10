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Более 20 человек скончалось от гриппа за время текущей эпидемии

08:47 10.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Более 20 человек скончалось от гриппа в сезоне 2016-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей НИИ вирусологии им. Ивановского.

По словам специалистов, с 2016 года по распоряжению Минздрава РФ в стране ведется учет всех летальных случаев с лабораторным подтверждением гриппа.

«В это году это около 20-22 случаев, может быть 23-24 случая, так как ситуация меняется», - отметили вирусологи. Среди скончавшихся значится четверо детей. Однако основной возраст погибших около 60 лет. Отмечается, что среди летальных случаев нет пациентов, которые прошли предварительную вакцинацию.

Темы: Смертность, Грипп и ОРВИ, Здоровье
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 12:39
Гость: Елена Москва

А если и есть - кто ж в этом признается...
10.02.2017, 11:24
Гость: так надо

а то пенсионеры хотят пенсий, а так нет чела и его пенсию хоть куда трать.
10.02.2017, 09:18
Гость: SL

Изменник Родины лечит сирийцев а не россиян.
Все комментарии (4)
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