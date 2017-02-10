Более 20 человек скончалось от гриппа за время текущей эпидемии

Более 20 человек скончалось от гриппа в сезоне 2016-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей НИИ вирусологии им. Ивановского.

По словам специалистов, с 2016 года по распоряжению Минздрава РФ в стране ведется учет всех летальных случаев с лабораторным подтверждением гриппа.

«В это году это около 20-22 случаев, может быть 23-24 случая, так как ситуация меняется», - отметили вирусологи. Среди скончавшихся значится четверо детей. Однако основной возраст погибших около 60 лет. Отмечается, что среди летальных случаев нет пациентов, которые прошли предварительную вакцинацию.