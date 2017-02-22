Ученые научились «стирать» плохие воспоминания

Канадские ученые доказали возможность удалять воспоминания, пишет The Independent.

Соответствующие эксперименты провели исследователи из Университета Торонто. В ходе опытов они сумели выделить те клетки мозга, которые содержат определенные воспоминания.

Ученые научились подавлять активность данных клеток. В опытах на мышах было показано, что «выключение» этих клеток полностью блокировали приобретенную реакцию на звуковой сигнал, после которого следовал удар током. После стимуляции активности данных клеток животные «вспоминали» эту ассоциацию.

Исследователи заявили, что они обнаружили способ, с помощью которого можно «включать» или «выключать» память.

Однако, проведение подобного рода экспериментов на людях невозможно по этическим соображениям. Но в перспективе данная методика «удаления» травмирующих воспоминаний может помочь справиться людям с посттравматическим стрессовым расстройством, уверены ученые.