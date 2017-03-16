Ученые создали новый способ определения болезней у недоношенных детей

Российские ученые разработали новый способ удаленной диагностики состояния здоровья недоношенных младенцев, сообщают РИА Новости.

Разработкой новой методики занимаются специалисты департамента молекулярной и биологической физики Московского физико-технического института. Их способ базируется на анализе выдыхаемого воздуха при помощи масс-спектрометра.

«Для детей, родившихся на два месяца раньше срока, велика опасность развития простых заболеваний, которые для них смертельны. Мониторинг выдыхаемого ими воздуха позволяет обнаружить начало развития болезни и дать врачам сигнал о том, что нужно принимать срочные меры», - говорят ученые.

Отмечается, что подобную технологию пока нигде не используют, в том числе и за границей.

Также ученые разработали специальный метод анализа мочи беременных, позволяющий на ранних стадиях предсказывать различные патологии беременных. Это позволит предотвращать их заранее, что увеличит число успешных родов, которые пройдут легче и без патологий.