]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Ученые создали новый способ определения болезней у недоношенных детей

10:19 16.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Российские ученые разработали новый способ удаленной диагностики состояния здоровья недоношенных младенцев, сообщают РИА Новости.

Разработкой новой методики занимаются специалисты департамента молекулярной и биологической физики Московского физико-технического института. Их способ базируется на анализе выдыхаемого воздуха при помощи масс-спектрометра.

«Для детей, родившихся на два месяца раньше срока, велика опасность развития простых заболеваний, которые для них смертельны. Мониторинг выдыхаемого ими воздуха позволяет обнаружить начало развития болезни и дать врачам сигнал о том, что нужно принимать срочные меры», - говорят ученые.

Отмечается, что подобную технологию пока нигде не используют, в том числе и за границей.

Также ученые разработали специальный метод анализа мочи беременных, позволяющий на ранних стадиях предсказывать различные патологии беременных. Это позволит предотвращать их заранее, что увеличит число успешных родов, которые пройдут легче и без патологий.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире, Беременность и роды
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.