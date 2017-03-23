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Вероника Скворцова выбрана председателем Ассамблеи ВОЗ на 2017 год

09:54 23.03.2017
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова возглавит 70-ю Ассамблею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

По данным агентства, в текущем году кандидатуру на пост председателя ВОЗ предлагал Европейский регион организации. Глава Минздрава РФ была выдвинута на этот пост единогласным решением. Отмечается, что данное решение было мотивировано большой известностью Скворцовой, а также ее вкладом в национальное и международное зравоохранение и лидирующей ролью России во многих направлениях здравоохранения в Европейском регионе и мире.

В качестве председателя 70-й Ассамблеи ВОЗ Скворцова проведет выборы нового главы организации и подпишет с ним контракт. «Председатель ассамблеи — это законодательная всемирная власть в здравоохранении, она на год переходит к нам. После подписания контракта, я буду персональным консультантом и помогать работать генеральному директору», - рассказала глава Минздрава РФ. Скворцова также добавила, что выбор в пользу России стал «достаточно неожиданным».

Председатель Ассамблеи и его пять заместителей избираются ежегодно на каждой очередной сессии и сохраняют свои полномочия до избрания преемников.

Темы: Здравоохранение и медицина в мире, Здравоохранение и медицина в России, Всемирная организация здравоохранения, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 12:00
Гость: Россиянин

За успехи в уничтожении Российского здравоохранения.
23.03.2017, 10:29
Гость: Георгий

Ведь ВОЗ находится полностью под управлением американского сапога и в последние годы скомпроментировала себя рядом крупных коррупционных скандалов на жизнях и здоровье миллионов людей в мире. Мало России еще своей коррупции, так будем тащить в страну и международную преступность?
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