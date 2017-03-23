Вероника Скворцова выбрана председателем Ассамблеи ВОЗ на 2017 год

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова возглавит 70-ю Ассамблею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

По данным агентства, в текущем году кандидатуру на пост председателя ВОЗ предлагал Европейский регион организации. Глава Минздрава РФ была выдвинута на этот пост единогласным решением. Отмечается, что данное решение было мотивировано большой известностью Скворцовой, а также ее вкладом в национальное и международное зравоохранение и лидирующей ролью России во многих направлениях здравоохранения в Европейском регионе и мире.

В качестве председателя 70-й Ассамблеи ВОЗ Скворцова проведет выборы нового главы организации и подпишет с ним контракт. «Председатель ассамблеи — это законодательная всемирная власть в здравоохранении, она на год переходит к нам. После подписания контракта, я буду персональным консультантом и помогать работать генеральному директору», - рассказала глава Минздрава РФ. Скворцова также добавила, что выбор в пользу России стал «достаточно неожиданным».

Председатель Ассамблеи и его пять заместителей избираются ежегодно на каждой очередной сессии и сохраняют свои полномочия до избрания преемников.