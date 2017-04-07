Минобрнауки проведет всероссийскую акцию для подростков по вопросам СПИДа

Миноборнауки планирует провести для школьников и студентов по всей стране интернет-урок по информированию детей и молодежи против ВИЧ и СПИДа в мае, сообщает ТАСС.

Всероссийскую акцию под названием «Знание-Ответственность-Здоровье» планируется провести в период с 15 по 21 мая, она будет приурочена ко Всемирному дню памяти жертв ВИЧ. Она призвана расширить знания детей и подростков по актуальным вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

В ведомстве отмечают, что ситуация по ВИЧ-инфекции в России на текущий момент характеризуется увеличением масштабов и феминизацией эпидемии, расширением возрастной структуры заразившихся, повышении роли полового пути передачи вируса, ежегодным ростом новых случаев инфицирования и ростом заболеваемости туберкулезом, который сочетается с ВИЧ-инфекцией.

Ежегодно рост числа впервые выявленных ВИЧ-инфицированных составляет 10-12 процентов, в том числе и уже на поздних стадиях заболевания. При этом эпидемия ВИЧ-инфекции растет быстрее, чем возможность обеспечить доступность лечения.