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Медбрат из Германии стал самым массовым серийным убицей за последние 70 лет

14:12 28.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Власти Германии завершают расследование преступлений серийного убийцы Нильса Хёгеля, работавшего медбратом.

Как сообщает газета Bild, следствие установило его причастность к смерти 84 человек в городах Дельменхорст и Ольденбург. Специальная комиссия работала по делу Хёгеля три года. Это самое большое число серийных убийств, совершенных в Германии одним человеком после Второй мировой войны.

Нильс Хёгель был признан виновным в убийстве 6 пациентов и приговорен к пожизненному заключению в 2015 году. На суде мужчина признался, что работая медбратом вызывал остановку сердца у 90 пациентов. Подсудимый рассказал, что делал смертельную инъекцию с тем, чтобы пациенты попали в реанимацию, а затем начинал их реанимировать.

Следствие считает, что таким образом он хотел создать себе репутацию медика, который спасает пациентов, находящихся при смерти. Впервые преступные действия Хёгеля были обнаружены его коллегой в 2005 году, тогда пациент выжил после инъекции, а медбрат был осужден на 7,5 лет за покушение на убийство.

Масштаб преступлений был ясен только спустя 10 лет. Полиция начала изучать дела умерших пациентов клиник, где работал медбрат. Власти эксгумировали более 100 тел и нашли в них следы лекарств. 

Темы: Германия, Расследование преступлений в мире, Резонансные убийства и покушения в мире
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Комментарии читателей
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28.08.2017, 18:46
Гость: Изя

Что нетипично, так это когда любитель запада - идейный его раб - критикует своего хозяина...
28.08.2017, 17:52
Гость: Кот Мурр

Я всеми лапами "ЗА"!
Но,не получится!
Этот медик был немцем!!!
-
Вот ежели он был ,"сыном юриста",то да,можно было смело поднимать ГЕВАЛТ-"Хулиганы Кошерных зрения лишают!"(С)"Джентельмены удачи")
-
Тогда,конечно,ясен пень "преследовали-бы за полит.убеждения проклятые фОшисты".Ну как с Тридцатисребренниковым.
А так,обычная уголовка.
28.08.2017, 17:04
Гость: Длинный нос

Для немцев это типично.
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