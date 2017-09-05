Росздравнадзор назвал основные жалобы россиян

Росздравнадзор рассказал с какими именно жалобоми россияне обращаются в ведомство.

Как пишет RT в первой половине 2017 года самой частой темой обращений было соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья.

В первую очередь жители страны жаловолись на отказ проводить операции, процедуры или иное лечение бесплатно и в срок. Далее следуют жалобы на качество медицинской помощи и проблемы с льготными лекарствами.

При этом, как отмечает ведомство, количество жалоб на качество медпомощи снизилось. В первом полугодии 2016 года этому было посвящено 54% всех обращений, а в текущем - всего 20%. Чаще всего пациенты жаловались на неумение медперсонала вежливо и корректно разговаривать.

В среднем Росздравнадзор получает в год более 60 тысяч обращений от граждан. Чаще всего пациенты жалуют на акушеров-гинекологов, педиатров и онкологов. Жалобы на некорректное отношение к пациентам поступают в отношении обслуживающего персонала — медсестер и санитаров.