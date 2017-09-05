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Росздравнадзор назвал основные жалобы россиян

09:33 5.09.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Росздравнадзор рассказал с какими именно жалобоми россияне обращаются в ведомство.

Как пишет RT в первой половине 2017 года самой частой темой обращений было соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья.

В первую очередь жители страны жаловолись на отказ проводить операции, процедуры или иное лечение бесплатно и в срок. Далее следуют жалобы на качество медицинской помощи и проблемы с льготными лекарствами.

При этом, как отмечает ведомство, количество жалоб на качество медпомощи снизилось. В первом полугодии 2016 года этому было посвящено 54% всех обращений, а в текущем - всего 20%. Чаще всего пациенты жаловались на неумение медперсонала вежливо и корректно разговаривать.

В среднем Росздравнадзор получает в год более 60 тысяч обращений от граждан. Чаще всего пациенты жалуют на акушеров-гинекологов, педиатров и онкологов. Жалобы на некорректное отношение к пациентам поступают в отношении обслуживающего персонала — медсестер и санитаров. 

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 12:41
Гость: Поумерали

/...количество жалоб на качество медпомощи снизилось./
05.09.2017, 10:44
Гость: А на Пенсионный Фонд

типа никто не жалуется, хотя большинство жителей в РФ - это почти или пенсионеры, которых просто - на просто обирают и обманывают, зная, что заявок в суды от блаженных не будет.
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