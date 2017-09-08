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Минздрав введет штраф за завышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП

10:27 8.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Министерство здравоохранения России предложило ввести административную ответственность для юридических лиц за предоставление недостоверных сведений, которые приводят к повышению цен на препараты из списка жизненно-необходимых и важнейших лекарств.

Как пишет РИА Новости, ведомство предлагает ввести штрафные санкции за предоставление держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата недостоверных сведений при госрегистрации предельных отпускных цен производителей, повлекших завышение отпускной цены препаратов из перечня ЖНВЛП.

Отмечается, что штраф должен быть в два раза выше «излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года».

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 11:30
1

Беда в другом. В том что выписывают лекарства те, на которые фирмы-производители так скажем мотивируют врачей к выписке, а не те которые более безопасны и необходимы. Выписывают в большинстве случаев без необходимости, травят людей. Но зато бизнес идет - лекарства продаются. Фирмачи богатеют, ну и делятся с кем надо.
08.09.2017, 11:01
Ольга

Как надоела уже эта болтовня нашего никчомошнего правительства? Ну пропадет дешевое лекарство и появятся заменители. Нигде в мире нет свободной рыночной экономики НИГДЕ!!! Везде и доходы и торговля, регулируется прогрессивным налогом. В США тоже могут взвинтить цены на 200%, только при этом, заплатят налог 199,9. По этому там стараются продать и заработать а не как у нас, где никчемошняя власть продает бензин дороже чем в США. ПОЗОР ВЛАСТИ ВОРОВ И БЕЗВЛАСТИЯ!!!
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