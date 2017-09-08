Минздрав введет штраф за завышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП

Министерство здравоохранения России предложило ввести административную ответственность для юридических лиц за предоставление недостоверных сведений, которые приводят к повышению цен на препараты из списка жизненно-необходимых и важнейших лекарств.

Как пишет РИА Новости, ведомство предлагает ввести штрафные санкции за предоставление держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата недостоверных сведений при госрегистрации предельных отпускных цен производителей, повлекших завышение отпускной цены препаратов из перечня ЖНВЛП.

Отмечается, что штраф должен быть в два раза выше «излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года».