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Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

10:22 12.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,5 лет, побив исторический рекорд, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Согласно данным Росстата, за период с января по июль 2017 года продолжительность жизни увеличилась на 0,63 года. Для мужчин этот показатель составил 67,5 летн, для женщин — 77,4 года.

По словам Скворцовой, это связано со снижением уровня смертности от основных заболеваний, а также благодаря сокращению внешних причин смертей (убийства, суициды, смертность на дорогах, несчастные случаи).

В ведомстве также отметили снижение смертности среди трудоспособного населения. За первое полугодие текущего года она снизилась на 8,5%. Также отмечается снижение детской смертности на 11,7 процента, что является историческим минимумом для страны.

Ранее Вероника Скворцова заявляла, что средняя продолжительность жизни в России в ближайшие годы может достигнут 75 лет.

Темы: Россия, Качество и продолжительность жизни населения в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 15:08
Алевтина

Очень хотелось бы поверить,но не верится.
12.09.2017, 15:04
В2831

Скворцова - это кудесник какой-то ! К 2018году, думается, она доведет до 100лет, причем сделает она это на полном серьезе, доложив об этом факте лично Президенту, что она делает ежегодно.
12.09.2017, 14:42
огласите весь список

сколько миллионов соотечественников закопали с 91-2015 год,пожалуйсто до 40 лет и по каким причинам?как предсказывал чубай в начале и в расцвете его карьеры так и получилось по его подсчётам.
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