Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,5 лет, побив исторический рекорд, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства здравоохранения РФ Веронику Скворцову.
Согласно данным Росстата, за период с января по июль 2017 года продолжительность жизни увеличилась на 0,63 года. Для мужчин этот показатель составил 67,5 летн, для женщин — 77,4 года.
По словам Скворцовой, это связано со снижением уровня смертности от основных заболеваний, а также благодаря сокращению внешних причин смертей (убийства, суициды, смертность на дорогах, несчастные случаи).
В ведомстве также отметили снижение смертности среди трудоспособного населения. За первое полугодие текущего года она снизилась на 8,5%. Также отмечается снижение детской смертности на 11,7 процента, что является историческим минимумом для страны.
Ранее Вероника Скворцова заявляла, что средняя продолжительность жизни в России в ближайшие годы может достигнут 75 лет.