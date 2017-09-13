Роспотребнадзор назвал количество абсолютно здоровых детей в стране

Количество абсолютно здоровых детей в России не превышает 12 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в последние десять лет наблюдается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей. Так среди учащихся их число не превышает 10-12%.

Одновременно наблюдается рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний во всех возрастных группах. «Более половины школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни», - говорят специалисты ведомства.

Частота функциональных нарушений за последние 10 лет увеличилась в 1,5 раза, хронических болезней — в 2 раза.

Роспотребнадзор обратил внимание на нарушения в питании детей. В частности на недостаток в рационе молочных продуктов, растительных масел, овощей, фруктов, рыбы. Это ведет к недостаточному потреблению кальция, железа, йода, цинка, витаминов и так далее. Вместе с тем наблюдается избыточное потребление детьми соли, специй, сахара и некачественных жиров.

«Эти нарушения в питании детей и подростков служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний. У детей дошкольного и школьного возраста отмечается высокая частота заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемия, ожирение и сахарный диабет, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы», - говорят в ведомстве.