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Роспотребнадзор назвал количество абсолютно здоровых детей в стране

09:37 13.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Количество абсолютно здоровых детей в России не превышает 12 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в последние десять лет наблюдается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей. Так среди учащихся их число не превышает 10-12%.

Одновременно наблюдается рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний во всех возрастных группах. «Более половины школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни», - говорят специалисты ведомства.

Частота функциональных нарушений за последние 10 лет увеличилась в 1,5 раза, хронических болезней — в 2 раза.

Роспотребнадзор обратил внимание на нарушения в питании детей. В частности на недостаток в рационе молочных продуктов, растительных масел, овощей, фруктов, рыбы. Это ведет к недостаточному потреблению кальция, железа, йода, цинка, витаминов и так далее. Вместе с тем наблюдается избыточное потребление детьми соли, специй, сахара и некачественных жиров.

«Эти нарушения в питании детей и подростков служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний. У детей дошкольного и школьного возраста отмечается высокая частота заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемия, ожирение и сахарный диабет, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы», - говорят в ведомстве. 

Темы: Здоровье, Проблемы детского здоровья в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 13:49
Гость

Надо скорее не вторжения чужой армии боятся, а уничтожения народа вот такими тихими методами.
13.09.2017, 11:59
такс

За идиотизм старшего поколения расплачиваются дети
13.09.2017, 11:18
Трезвый

12% это средняя температура в больничке.В экономически и экологически неблагополучных района процент больных детей приближается к ста,а в Москве и Ленинграде со здоровьем детей думаю чуть получше.
Если вдуматься вина в таком катастрофическом показателе лежит в общей политике всей верхушки страны по внедрению "невидимой руки рынка" которая постепенно уничтожает не только взрослых,но и детей.Это не пустые слова,а результат демографического анализа проведенный объективными учеными и экспертами.
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