Минздрав улучшит учет случаев возникновения внутрибольничных инфекций

Министерство здравоохранения России разрабатывает пилотный проект по учету внутрибольничных инфекций, сообщает РИА Новости.

Данный проект предназначен на предотвращение возникновения инфекций, вызываемых в результате оказания медицинской помощи.

По словам замминистра здравоохранения Сергея Краевого, сейчас система учета внутрибольничных инфекций не позволяет увидеть объективную картину. «Это связано с различными причинами и прежде всего с тем, что действительно инфекции, возникающие при оказании медицинской помощи, являются просчетом в оказании медицинской помощи», - заявил он.

В ведомстве разработали новые критерии, которые позволят выявить действительно ли внутрибольничная инфекция вызывана погршностью оказания медицинской помощи. Также разработаны меры по предотарвщению этих случаев и сокращению ущерба, который может быть нанесен.

Отмечается, что пилотный проект планируется реализовывать в ряде регионов.