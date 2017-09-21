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В России разработан способ диагностики редкого вида рака

13:38 21.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Российская компания «Фарм-Синтез Лаб» разработала новую диагностическую систему для выявления такого редкого вида рака, как нейроэндокринные опухоли и рака предстательной железы, пишет РИА Новости.

Тест-система представляет собой пептидные прекурсоры. Вместе с позитронно-эмиссионным томографом данные химические вещества позволяют определить злокачественную опухоль с высокой долей вероятности.

Помеченные радиоактивным изотопом Галлий-68, пептидные прекурсоры вводятся внутривенно, а затем проводится сканирование. Радиоактивные метки локализуются в тех местах, где находится опухоль и по излучению индикаторов врач может определить ее местоположение.

«Нейроэндокринные опухоли сложно диагностируются, так как растут медленно и располагаются преимущественно в желудке и кишечнике. Симптомы у таких больных схожи с симптомами гастритов и колитов», - говорят ученые.

Тест-система уже поставляется в одну из больниц Санкт-Петербурга, также ведутся переговоры о поставке препарата в Индию, Германию и Венгрию.

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в России, Онкологические заболевания и борьба с ними
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21.09.2017, 17:12
Гость: Сергей

Это хорошо,Но будет ли массовое внедрение в больницы и когда?!!
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