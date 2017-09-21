В России разработан способ диагностики редкого вида рака

Российская компания «Фарм-Синтез Лаб» разработала новую диагностическую систему для выявления такого редкого вида рака, как нейроэндокринные опухоли и рака предстательной железы, пишет РИА Новости.

Тест-система представляет собой пептидные прекурсоры. Вместе с позитронно-эмиссионным томографом данные химические вещества позволяют определить злокачественную опухоль с высокой долей вероятности.

Помеченные радиоактивным изотопом Галлий-68, пептидные прекурсоры вводятся внутривенно, а затем проводится сканирование. Радиоактивные метки локализуются в тех местах, где находится опухоль и по излучению индикаторов врач может определить ее местоположение.

«Нейроэндокринные опухоли сложно диагностируются, так как растут медленно и располагаются преимущественно в желудке и кишечнике. Симптомы у таких больных схожи с симптомами гастритов и колитов», - говорят ученые.

Тест-система уже поставляется в одну из больниц Санкт-Петербурга, также ведутся переговоры о поставке препарата в Индию, Германию и Венгрию.