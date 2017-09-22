Гигантский младенец появился на свет в Новосибирске

В Новосибирске появился на свет младенец весом почти шесть килограммов, сообщает портал Letidor.

Для родителей новорожденного это не первый ребенок, в семье уже воспитываются трое детей. Все дети рождались крупными, однако их вес не превышал 4,5 килограмма.

Вес новорожденного малыша составил 5кг 670гр, рост — 63 сантиметра. «Крупные дети рождаются достаточно часто, а гигантский плод — более пяти килограммов — редко», - рассказали медики, отметив, что за последние шесть лет малыша с таким весом на свет не появлялось.

Новорожденный получил имя Дмитрий. В феврале 2012 года в китайском городе Синьсян родился мальчик весом более 17 килограммов. Ребенок считается одним из самых крупных новорожденных в мире.