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Гигантский младенец появился на свет в Новосибирске

13:53 22.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В Новосибирске появился на свет младенец весом почти шесть килограммов, сообщает портал Letidor.

Для родителей новорожденного это не первый ребенок, в семье уже воспитываются трое детей. Все дети рождались крупными, однако их вес не превышал 4,5 килограмма.

Вес новорожденного малыша составил 5кг 670гр, рост — 63 сантиметра. «Крупные дети рождаются достаточно часто, а гигантский плод — более пяти килограммов — редко», - рассказали медики, отметив, что за последние шесть лет малыша с таким весом на свет не появлялось.

Новорожденный получил имя Дмитрий. В феврале 2012 года в китайском городе Синьсян родился мальчик весом более 17 килограммов. Ребенок считается одним из самых крупных новорожденных в мире.

Темы: Беременность и роды, Проблемы детского здоровья в России, Дети
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 20:53
Гость: Татьяна Алексеевна

Если мне не изменяет память,то в Африке женщина родила ребенка аж в 10 кг весом.
Сейчас ребенок весом в 3600-4000 г совсем не редкость.
22.09.2017, 18:23
Гость: А чё?

Фастфудом, видать, мамаша откормила?
22.09.2017, 17:32
Гость: Вот она, витаминная диета

Бройлер.
Все комментарии (5)
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