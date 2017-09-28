Россияне покупают лекарства только при крайней необходимости

Более половины россиян покупают лекарства только при крайней необходимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании «Ромир».

Согласно результатам опроса, 54% россиян стараются экономить на лекарствах. 31 процента опрошенных покупают их только при крайней необходимости, 18% выбирают при этом более дешевые аналоги, 4% стараются обходиться средствами народной медицины.

Треть респондентов заявила, что продолжает покупать те же лекарства и в тех же объемах, что и раньше.

«Тем не менее, фактор цены при выборе лекарств по-прежнему остается самым важным», - отмечают социологи.

По их словам, россияне стали больше прислушиваться к советам врачей при выборе препаратов.

Аналогичное исследование «Ромир» проводил в 2015 году, с примерно такими же результатами.

