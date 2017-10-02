Пять российских препаратов против рака проходят клинические испытания

Пять уникальных онкологических препаратов проходят стадию клинических исследований, сообщается на сайте радиостанции «Вести ФМ» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцова.

По словам Скворцовой, в августе ведомство приступило к серии широкомасштабных исследований препарата под названием «Анти-PD-1», который показывает «очень хорошие результаты, превышающие эффективность зарубежных аналогов». Препарат активизирует Т-лимфоциты человека, приводя их в состояние, когда они начинают распознавать опухолевые и метастатические клетки и уничтожать их.

«Мы закончили сейчас вторую фазу клинических исследований при нескольких локализациях рака и меланомы, метастатирующей, на поздних стадиях», - рассказала Скворцова.

Кроме того, в ближайшее время начнутся исследования еще четырех препаратов. Три из них созданы для комбинации с «Анти-PD-1», позволяющие дополнительно активизировать либо лимфоциты, либо фаговые клетки, которые атакуют и уничтожают раковые клетки.

По словам главы Минздрава, международные центры уже проявляют активный интерес к данному препарату. В частности планируется проведение общеевропейское исследование данного препарата при раке шейки матки.

Также разрабатываются препараты, призванные стать альтернативой «Анти-PD-1», и 10 препаратов моноклональных антител находятся на стадии доклинических исследований.