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Пять российских препаратов против рака проходят клинические испытания

11:51 2.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Пять уникальных онкологических препаратов проходят стадию клинических исследований, сообщается на сайте радиостанции «Вести ФМ» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцова.

По словам Скворцовой, в августе ведомство приступило к серии широкомасштабных исследований препарата под названием «Анти-PD-1», который показывает «очень хорошие результаты, превышающие эффективность зарубежных аналогов». Препарат активизирует Т-лимфоциты человека, приводя их в состояние, когда они начинают распознавать опухолевые и метастатические клетки и уничтожать их.

«Мы закончили сейчас вторую фазу клинических исследований при нескольких локализациях рака и меланомы, метастатирующей, на поздних стадиях», - рассказала Скворцова.

Кроме того, в ближайшее время начнутся исследования еще четырех препаратов. Три из них созданы для комбинации с «Анти-PD-1», позволяющие дополнительно активизировать либо лимфоциты, либо фаговые клетки, которые атакуют и уничтожают раковые клетки.

По словам главы Минздрава, международные центры уже проявляют активный интерес к данному препарату. В частности планируется проведение общеевропейское исследование данного препарата при раке шейки матки.

Также разрабатываются препараты, призванные стать альтернативой «Анти-PD-1», и 10 препаратов моноклональных антител находятся на стадии доклинических исследований.  

Темы: Новые лекарства и их перспективы, Онкологические заболевания и борьба с ними, Министерство здравоохранения РФ
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