Минздрав передумал наказывать родителей за отказ от вакцинации детей

Министерство здравоохранения России отказалось от инициативы вводить штрафы для родителей, чьи дети заболели из-за отказа от прививок. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Вместо того, чтобы вводить денежные санкции, заявила министр, Минздрав намерен усилить разъяснительную работу о прививках.

«Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения — в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее», — сказала Скворцова. «Будем надеяться, что это сработает», — добавила глава Минздрава.

«Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем [за отказ от прививок]. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать», — сказала она.

В середине сентября глава Минздрава Вероника Скорцова рассказала в интервью телеканалу НТВ, что ее ведомство рассматривает возможность введения денежных санкции в отношении родителей, чьи дети заболели из-за отказа от прививок. Речь, пояснила министр, идет о дифференцированной оплате больничных по уходу за ребенком для таких родителей.

Против наказания для родителей за отказ от прививок выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она, в частности, указала, что не понятно, как планируется определять, что причиной заболевания ребенка стал именно отказ от прививок.