Роспотребнадзор признал спиннеры безопасными для детской психики

Роспотребнадзор не обнаружил вредного воздействия спиннеров на детскую психику, пишет РИА Новости.

Согласно результатам проведенной экспертизы, спиннеры не влияют на психику детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей, а потому маленькие дети должны играть с ним только под присмотром взрослых.

Специалисты ведомства порекомендовали периодически проверять игрушку на наличие поломок. Они отметили, что не стоит покупать спиннеры с рук, а при покупке стоит обращать внимание на посторонний резкий химический запах и повышенный шум.

Эксперты добавили, что повышенный интерес к спиннерам носит кратковременный характер.