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Роспотребнадзор признал спиннеры безопасными для детской психики

08:35 3.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор не обнаружил вредного воздействия спиннеров на детскую психику, пишет РИА Новости.

Согласно результатам проведенной экспертизы, спиннеры не влияют на психику детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей, а потому маленькие дети должны играть с ним только под присмотром взрослых.

Специалисты ведомства порекомендовали периодически проверять игрушку на наличие поломок. Они отметили, что не стоит покупать спиннеры с рук, а при покупке стоит обращать внимание на посторонний резкий химический запах и повышенный шум.

Эксперты добавили, что повышенный интерес к спиннерам носит кратковременный характер.

Темы: Детские игрушки, Здоровье, Проблемы детского здоровья в России, Роспотребнадзор
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