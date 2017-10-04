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У судей и членов их семей появятся собственные медучреждения и санатории

11:09 4.10.2017
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Судьи и члены их семей смогут получать медицинское обслуживание в специально созданных для них больницах и санаториях. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект разработал Верховный суд РФ.

По данным издания, Верховный суд планирует расширить полномочия судебного департамента, который занимается вопросами финансирования и организации судов России. В частности, он получит право создавать учреждения медицинской помощи и санаторно-курортного лечения для судей, членов их семей, судей в отставке, работников аппаратов судов. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О судебном департаменте при ВС РФ».

Отмечается, что закон и сейчас предусматривает возможность обеспечения судей и членов их семей медицинской помощью, однако департамент не имеет юридических прав создавать учреждения в целях реализации данных полномочий.

Представители Верховного суда заявили, что данный законопроект разработан «в целях реализации решений всероссийских съездов судей, и кроме того уже ведется работа по созданию ведомственной санаторно-курортной базы». По их словам, только судебная система «является единственной ветвью власти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы».

Сейчас медицинская помощь и лекарства для судей и членов их семей оплачиваются из федерального бюджета. Раз в год судьи могут съездить в санаторий или получить компенсацию в размере стоимости путевки.

Ожидается, что законопроект может быть внесен в Госдуму уже до конца текущего года. 

Темы: Здоровье, Санатории и оздоровительный отдых, Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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04.10.2017, 17:25
Гость: xmyr

Неплохо бы , а то кухарки увеличивают экономический рост, клоуны поют арии, политики брешут , впрочeм собаки по прежнему лають.
04.10.2017, 16:42
Гость: Любопытный

А кто такие Последователи судей?
04.10.2017, 16:35
Гость: vladalex

Общество постепенно приобретает кастовую структуру. Рождаются новые классы, которые будут финансироваться из государственного бюджета. Интересная политика. Пора перечитывать труды В.И.Ленина.
Все комментарии (31)
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