У судей и членов их семей появятся собственные медучреждения и санатории

Судьи и члены их семей смогут получать медицинское обслуживание в специально созданных для них больницах и санаториях. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект разработал Верховный суд РФ.

По данным издания, Верховный суд планирует расширить полномочия судебного департамента, который занимается вопросами финансирования и организации судов России. В частности, он получит право создавать учреждения медицинской помощи и санаторно-курортного лечения для судей, членов их семей, судей в отставке, работников аппаратов судов. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О судебном департаменте при ВС РФ».

Отмечается, что закон и сейчас предусматривает возможность обеспечения судей и членов их семей медицинской помощью, однако департамент не имеет юридических прав создавать учреждения в целях реализации данных полномочий.

Представители Верховного суда заявили, что данный законопроект разработан «в целях реализации решений всероссийских съездов судей, и кроме того уже ведется работа по созданию ведомственной санаторно-курортной базы». По их словам, только судебная система «является единственной ветвью власти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы».

Сейчас медицинская помощь и лекарства для судей и членов их семей оплачиваются из федерального бюджета. Раз в год судьи могут съездить в санаторий или получить компенсацию в размере стоимости путевки.

Ожидается, что законопроект может быть внесен в Госдуму уже до конца текущего года.