Правительство вернулось к идее продажи лекарств в супермаркетах

Правительство РФ вернулось к обсуждению возможности продавать лекарственные препараты в продуктовых торговых сетях, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Впервые эта тема поднималась ранее первым вице-премьером Игорем Шуваловым. А на недавнем совещании, посвященном маркировке товаров, Шувалов вновь вернулся к этой теме, отметив, что не считает этот вопрос закрытым. Он повторно попросил Минздрав подготовить законопроект о продаже лекарств в супермаркетах.

Эта идея поддерживается представителями Минпромторга, которые полагают, что это повысит доступность лекарственных препаратов для потребителей и усилит конкуренцию на фармокологическом рынке. На начальном этапе в Минпромторге предлагают реализовывать через супермаркеты безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения.

В свою очередь Минздрав выступает против этой инициативы. В ведомстве считают, что лекарства категорически нельзя продавать без специальной фармацевтической лицензии. «Наличие лицензии гарантирует правильное хранение медикаментов и квалифицированную консультацию фармацевта или провизора при их продаже», - отмечают в Минздраве.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в случае если супермаркеты начнут продавать лекарства, то цены на них могут резко возрасти. Эксперты считают, что необходимости в продаже лекарств в супермаркетах нет, кроме того лекарства — это тот товар, который нельзя отпускать без консультации фармацевта или провизора.