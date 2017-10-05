]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Правительство вернулось к идее продажи лекарств в супермаркетах

12:23 5.10.2017
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Правительство РФ вернулось к обсуждению возможности продавать лекарственные препараты в продуктовых торговых сетях, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Впервые эта тема поднималась ранее первым вице-премьером Игорем Шуваловым. А на недавнем совещании, посвященном маркировке товаров, Шувалов вновь вернулся к этой теме, отметив, что не считает этот вопрос закрытым. Он повторно попросил Минздрав подготовить законопроект о продаже лекарств в супермаркетах.

Эта идея поддерживается представителями Минпромторга, которые полагают, что это повысит доступность лекарственных препаратов для потребителей и усилит конкуренцию на фармокологическом рынке. На начальном этапе в Минпромторге предлагают реализовывать через супермаркеты безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения.

В свою очередь Минздрав выступает против этой инициативы. В ведомстве считают, что лекарства категорически нельзя продавать без специальной фармацевтической лицензии. «Наличие лицензии гарантирует правильное хранение медикаментов и квалифицированную консультацию фармацевта или провизора при их продаже», - отмечают в Минздраве.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в случае если супермаркеты начнут продавать лекарства, то цены на них могут резко возрасти. Эксперты считают, что необходимости в продаже лекарств в супермаркетах нет, кроме того лекарства — это тот товар, который нельзя отпускать без консультации фармацевта или провизора.

Темы: Россия, Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.10.2017, 15:39
Гость: Иван

Когда хоть это либерастическое, предательское и воровское правительство повесят или расстреляют на Красной площади. Мочи нет терпеть его издевательства над народом и страной.
05.10.2017, 13:48
Гость: Роман

Через супермаркеты продавать лекарства нет смысла - в городах и аптек хватает.
А вот разрешить продавать лекарства в сельских магазинах, в тех населенных пунктах, где нет аптек - жизненно необходимо.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.