Главврач воронежской больницы запутался в тараканах и провокаторах

Скандал вокруг воронежской больницы, в которой Елена Летучая обнаружила разруху и антисанитарию, получил неожиданное развитие

Главврач больницы, на стенах которой растет плесень, а в палатах рядом с больными живут тараканы, заявил, что насекомых ему подкинули неизвестные злоумышленники. Чиновники горздрава тоже уверены, что лечебное учреждение стало жертвой провокации.

Елена Летучая в больнице Воронежа. Фото с сайта kp.ru

Публикация о проблемах больницы возмутила общество и была широко подхвачена СМИ. Однако вместо оперативного устранения проблем воронежские чиновники и руководство медучреждения предпочли, что называется, уйти в отказ.

Напомним, что Елена Летучая в ходе посещения больницы обнаружила в ней тараканов, плесень, сломанную мебель, неисправное освещение и испачканные матрасы. А администрация медицинского учреждения не нашла ничего лучше, как обвинить во всех своих проблемах саму Летучую или ее коллег-журналистов - якобы перед самым визитом телеведущей в больницу проник неизвестный и все там испортил.

Если верить чиновникам, то получится, что этот гипотетический провокатор не только раскидал шприцы и тараканов по больничному сортиру, но и сломал душ, порвал обивку мебели, развел на стенах плесень, помешал вовремя включить отопление и загадил больничные матрасы. Абсурда ситуации медики, к сожалению, предпочитают не заметить.

Напомним, что в прошлом программу «Ревизорро», принесшую популярность Елене Летучей, уже не раз обвиняли в провокациях. Руководители гостиниц и ресторанов после проверок журналистов начинали жаловаться на «вопиющую необъективность», вместо того, чтобы начать, наконец, соблюдать элементарные правила гигиены и санитарии.

Например, в 2015 году владельцы ресторана «Старый Омск» заявили, что Летучая вместе со своими охранниками спровоцировала драку на территории их заведения. А в 2016 году владелец екатеринбургской пироговой «Подсолнухи» Андрей Семенов обвинил «Ревизорро» и Летучую в некомпетентности и нарушении санитарных норм – якобы она выдала свежий соус за просроченный джем и лично намусорила на пол в процессе съемки репортажа.