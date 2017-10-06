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Минздрав России разработал форму справки о смене пола

11:42 6.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министерство здравоохранения России разработало форму справки об изменении пола. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Справку, по замыслу Минздрава, будет выдавать врачебная комиссия которая должна зафиксировать, что «произошла половая переориентация». Документ затем можно представить в ЗАГС для изменения свидетельства о рождении.

Врачебная комиссия должна состоять из врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога. Причем направление в комиссию по смене пола можно подать только после наблюдения у психиатра на протяжении не менее полутора лет.

Возможность изменить пол в свидетельстве о рождении (для последующего внесения изменений в паспорт) есть в российском законе с 2013 года. Но Минздрав до сих пор не утвердил форму справки, которая является подтверждением смены пола.

В связи с этим органы ЗАГС в большинстве случаев отказывают заявителям, так как форма справки не установлена. Добиваться документальной смены пола приходится через суд.

Темы: Здоровье, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 17:25
Гость: ВВВ

Может не бабки на идиотах делать, а забесплатно в психушке лечить? Всё же гуманнее будет.
06.10.2017, 17:22
Гость: Дмитрий

Всё как на западе, в кремле сидят резиденты назначенные мировым правительством. Скоро в России появятся родитель 1, родитель 2. Легализуют однополые браки. Это всё вопрос времени.
06.10.2017, 17:15
Гость: ё

В комиссию обчзательно аключить Военного комиссара.
Все комментарии (21)
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