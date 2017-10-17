Путин высказался за софинансирование гражданами расходов на здравоохранение

Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая – с привлечением софинансирования, заявил президент Владимир Путин. По его словам, человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье.

Президент впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, отметил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Опросы 2016 и 2017 гг. показали, что готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества за последние годы сильно возросла, говорит он, качественное образование и здравоохранение готовы софинансировать 41% россиян и готовность эта наблюдается почти во всех доходных группах, пишут "Ведомости".

При этом необходимо учитывать, что софинансирование угрожает сложившемуся хрупкому социальному равенству, продолжает Кузьминов, у малодоходных групп населения не будет возможности софинансировать высококачественные, а значит, дорогие социальные услуги. Вводить соплатежи нужно, но этот риск надо учитывать.

Ввести софинансирование в медицине можно с меньшими социальными издержками, чем в образовании, указывает Кузьминов, доплачивать будут за конкретные медицинские услуги или за более высокое их качество. Для тех, кто платить не может, должны быть программы, дополнительно финансируемые государством.

