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Путин высказался за софинансирование гражданами расходов на здравоохранение

12:04 17.10.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая – с привлечением софинансирования, заявил президент Владимир Путин. По его словам, человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье.

Президент впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, отметил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Опросы 2016 и 2017 гг. показали, что готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества за последние годы сильно возросла, говорит он, качественное образование и здравоохранение готовы софинансировать 41% россиян и готовность эта наблюдается почти во всех доходных группах, пишут "Ведомости".

При этом необходимо учитывать, что софинансирование угрожает сложившемуся хрупкому социальному равенству, продолжает Кузьминов, у малодоходных групп населения не будет возможности софинансировать высококачественные, а значит, дорогие социальные услуги. Вводить соплатежи нужно, но этот риск надо учитывать.

Ввести софинансирование в медицине можно с меньшими социальными издержками, чем в образовании, указывает Кузьминов, доплачивать будут за конкретные медицинские услуги или за более высокое их качество. Для тех, кто платить не может, должны быть программы, дополнительно финансируемые государством.
 

Темы: Россия, Здравоохранение и медицина в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 19:57
Гость: алекс

Вот тебе бабушка и юрьев день!Вот тебе и социальное государство! А наш то Гарант- большой Либерант,кто не спрятался,тот сам за себя платит и еще за того парня из гос-думы и администрации. А еще грядет софинансирование строительства мусоро-сортировочных свечных заводиков,из кармана населения но для ротенбергов. Не даром у него фаворитом Чубайс наноодаренный. А Чубайс что сказал? -Пусть мол тридцать миллионв вымрет,они нам рыночный капиталим строить мешают....А Вовочка ничего тогда не сказал,он промолчал как настоящий агент....
17.10.2017, 19:56
Гость: Евгений В

При безответственной системе, что в государственной власти, что в рекламе, что в снабжении населения лекарствами и продуктами питания, что в (хоть в платной, хоть бесплатной) медицине нет и не может быть ни каких гарантий безопасности, ни доверия. Вообще то, если кто еще верит чему то или кому то в РФ, откликнитесь, пожалуйста, если такие найдутся.
17.10.2017, 19:47
Гость: вотяк

сначала Путин должен устранить утечку капиталов из России, а затем рассуждать на тему софинансирования.
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