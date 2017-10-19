Минобрнауки предлагает ввести ежегодную проверку школьников на наркотики
Минобрнауки предлагает ежегодно проводить тестирование школьников на употребление наркотических средств, пишет ТАСС.
По данным агентства, соответствующий законопроект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы. Ежегодное тестирование предлагается ввести, начиная с 9 класса.
Отмечается, что с 2014 года социально-психологическое тестирование на предмет выявления незаконного потребления наркотических средств проводится регулярно, но в отличие от профилактических медицинских осмотров, положение о периодичности подобного тестирования отсутствует. «Проект приказа определяет периодичность проведения социально-психологического тестирования – ежегодно», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Предполагается, что документ должен помочь скорректировать организационно-методологический маршрут проведения подобного тестирования.
Кроме того, проектом приказа предусматривается нововведение, которое касается категории обучающихся, в отношении которых начинается проведение соответствующего тестирования – начиная с уровня основного общего образования, то есть с 9 класса.