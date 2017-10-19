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Минобрнауки предлагает ввести ежегодную проверку школьников на наркотики

10:45 19.10.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минобрнауки предлагает ежегодно проводить тестирование школьников на употребление наркотических средств, пишет ТАСС.

По данным агентства, соответствующий законопроект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы. Ежегодное тестирование предлагается ввести, начиная с 9 класса.

Отмечается, что с 2014 года социально-психологическое тестирование на предмет выявления незаконного потребления наркотических средств проводится регулярно, но в отличие от профилактических медицинских осмотров, положение о периодичности подобного тестирования отсутствует. «Проект приказа определяет периодичность проведения социально-психологического тестирования – ежегодно», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что документ должен помочь скорректировать организационно-методологический маршрут проведения подобного тестирования.

Кроме того, проектом приказа предусматривается нововведение, которое касается категории обучающихся, в отношении которых начинается проведение соответствующего тестирования – начиная с уровня основного общего образования, то есть с 9 класса.
 

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Проблемы подростков и происшествия с ними, Российские школьники
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