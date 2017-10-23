Кабмин утвердил список жизненно важных лекарств на 2018 год

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новый перечень жизненно важных лекарств на 2018 год.

В ходе совещания со своими заместителями он отметил, что список существенно расширен – в него дополнительно включены 60 лекарств и восемь препаратов. Они предназначены для лечения онкологии, сердечно-сосудистых недугов и ряда других заболеваний, передает ТАСС.

Медведев добавил, что расширен список лекарств и для льготников. В него добавлены свыше двух десятков наименований. При этом премьер сделал акцент на обеспечении доступности этих лекарств.

Вице-премьер Ольга Голодец, в свою очередь, отметила, что список жизненно важных лекарств будет расширяться и далее. В то же время из него будут исключаться устаревшие медпрепараты.

Медведев подчеркнул, что это должно происходить только после того, как таким лекарствам будет найдена замена.



