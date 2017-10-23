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Кабмин утвердил список жизненно важных лекарств на 2018 год

21:45 23.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новый перечень жизненно важных лекарств на 2018 год.

В ходе совещания со своими заместителями он отметил, что список существенно расширен – в него дополнительно включены 60 лекарств и восемь препаратов. Они предназначены для лечения онкологии, сердечно-сосудистых недугов и ряда других заболеваний, передает ТАСС.

Медведев добавил, что расширен список лекарств и для льготников. В него добавлены свыше двух десятков наименований. При этом премьер сделал акцент на обеспечении доступности этих лекарств.

Вице-премьер Ольга Голодец, в свою очередь, отметила, что список жизненно важных лекарств будет расширяться и далее. В то же время из него будут исключаться устаревшие медпрепараты.

Медведев подчеркнул, что это должно происходить только после того, как таким лекарствам будет найдена замена.


 

Темы: Россия, Здоровье, Лекарственное обеспечение в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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23.10.2017, 22:41
Гость: Пенсионер

Те лекарства, что предлагают льготникам можно сразу выбрасывать.
23.10.2017, 22:40
Гость: всё неправельно

Кто то решает что нужно добавить а что нерасширять,а сделать операцию нужна какая то бумага и если её нет сам на кухне дома делай себе операцию!все на комерции а людей забыли да и сам президент сказал что пора бы людям дофинансировать своё лечение...полный атасс!доздравствует СССР!
23.10.2017, 22:14
Гость: Оу..

Надеюсь "арбидол" включили в этот список)
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