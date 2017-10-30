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Скворцова назвала среднюю зарплату врача по России

13:24 30.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Среднемесячная зарплата врачей и среднего медицинского персонала в 2017 году увеличилась на 48% и 46,7% соответственно.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову, в среднем зарплата врачей составила в текущем году 53 тысячи рублей в месяц.

«По итогам первого полугодия 2017 года в целом по РФ среднемесячная заработная плата врачей составила 52,9 тысячи рублей, среднего персонала — 29,4 тысячи, младшего персонала — 19,3 тысяч. На эффективный контракт переведено уже 2,3 миллиона сотрудников… что составляет 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении», - сказала Сковрцова.

По словам главы Минздрава, в регионах продолжается работа по повышению зарплат медицинским работниками. В частности увеличению доли оклада в структуре зарплаты. На сегодняшний день в стране осталось лишь пять регионов, где этот показатель пока остается на низком уровне — в пределах 20-25%.

Темы: Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 20:28
Гость: Алмаз

Самое страшное, что она сказала чистую правду. А трендёж, который здесь начался, - он как-будто из 90-х, когда из каждого утюга мы слышали: врачи-учителя, учителя-врачи, врачи-учителя - самые ббб-бб-бедные, пожалейте их. И так до сих пор каждый пациент норовит сунуть им подаяние. А качество медицины и образования - отвратительное. Ну нет в России человека, который бы не сталкивался с ХАМСТВОМ медицинского работника.
Уже давно укоренилось в сознании: медицинский бизнес - самый циничный из всех существующих в мире бизнесов !!!
30.10.2017, 20:19
Гость: 53

даже если 53 тыс.разве это зарплата врача? в Германии врачи получают от 5 тыс.евро
30.10.2017, 19:07
Гость: Моряк

Еще одна мадам страдающая лунатизмом. Пусть трубку снимет и попросит соединить её с любой сельской больницей и поинтересуется зарплатами врачей.
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