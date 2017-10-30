Скворцова назвала среднюю зарплату врача по России

Среднемесячная зарплата врачей и среднего медицинского персонала в 2017 году увеличилась на 48% и 46,7% соответственно.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову, в среднем зарплата врачей составила в текущем году 53 тысячи рублей в месяц.

«По итогам первого полугодия 2017 года в целом по РФ среднемесячная заработная плата врачей составила 52,9 тысячи рублей, среднего персонала — 29,4 тысячи, младшего персонала — 19,3 тысяч. На эффективный контракт переведено уже 2,3 миллиона сотрудников… что составляет 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении», - сказала Сковрцова.

По словам главы Минздрава, в регионах продолжается работа по повышению зарплат медицинским работниками. В частности увеличению доли оклада в структуре зарплаты. На сегодняшний день в стране осталось лишь пять регионов, где этот показатель пока остается на низком уровне — в пределах 20-25%.