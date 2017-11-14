В Рязани начнут производить вакцины от оспы, кори и краснухи

Российская биофармацевтическая компания «Форт» выделит финансирование на организацию производства вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита в Рязани, сообщает ТАСС.

По данным агентства, «Форт» до 2019 года планирует направить на производство вакцин в Рязани порядка 5,7 миллиардов рублей. Планируется, что в конце текущего года начнется строительство производственного цеха.

На сегодняшний день вакцины против ветряной оспы, кори, краснухи, паротита и ротавирусной инфекции не выпускаются в России. Открытие производства в Рязани позволит компании стать единственным локальным производителем подобных препаратов.

Инвестиционное соглашение между фармацевтическим предприятием и правительством Рязанской области было заключено в 2011 году. В апреле 2014 года в деревне Ялтуново Рязанской области открылся научно-производственный комплекс, который специализируется на разработке и изготовлении биотехнологических лекарственных препаратов, противовирусных вакцин и фармацевтических белков. К 2017 году объем выпуска вакцин достиг 18 млн доз. После ввода в эксплуатацию новых цехов количество рабочих мест увеличится с 510 до 744.