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В Рязани начнут производить вакцины от оспы, кори и краснухи

12:27 14.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Российская биофармацевтическая компания «Форт» выделит финансирование на организацию производства вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита в Рязани, сообщает ТАСС.

По данным агентства, «Форт» до 2019 года планирует направить на производство вакцин в Рязани порядка 5,7 миллиардов рублей. Планируется, что в конце текущего года начнется строительство производственного цеха.

На сегодняшний день вакцины против ветряной оспы, кори, краснухи, паротита и ротавирусной инфекции не выпускаются в России. Открытие производства в Рязани позволит компании стать единственным локальным производителем подобных препаратов.

Инвестиционное соглашение между фармацевтическим предприятием и правительством Рязанской области было заключено в 2011 году. В апреле 2014 года в деревне Ялтуново Рязанской области открылся научно-производственный комплекс, который специализируется на разработке и изготовлении биотехнологических лекарственных препаратов, противовирусных вакцин и фармацевтических белков. К 2017 году объем выпуска вакцин достиг 18 млн доз. После ввода в эксплуатацию новых цехов количество рабочих мест увеличится с 510 до 744.

Темы: Вакцинация, Вирусные заболевания и их лечение, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 16:30
Гость: Да уж

Ну и бред.
14.11.2017, 15:40
Гость: Евгений В

Ни я ни мои знакомые уже много лет не делаем прививки ни от чего и не болеем, не смотря на всю агрессию властей. К лекарствам м большинству местных врачей тоже предвзятое мнение, залечат, если не отравят. "Золотой миллиард" живет и процветает без прививок. Медицина во всех периферийных городках регионов на уровне даже не средневековья.
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