Глава Минздрава пообещала победить туберкулез к 2030 году

Минздрав России планирует ликвидировать туберкулез в стране к 2030 году, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

По ее словам, смертность от туберкулеза в России ежегодно снижается на 15-17 процентов. В течение ближайших дней ведущие российские и международные эксперты обсудят важнейшие проблемы, связанные с туберкулезом, а также основной итоговый документ глобальной конференции под названием «Московская декларация». Положения декларации войдут в документ, который будет принят генеральной ассамблеей ООН

«Мы начинаем серьезнейший цикл политических многосекторальных преобразований в области туберкулеза с единственной целью — ликвидировать эту болезнь к 2030 году», - заявила Скворцова.

Ранее глава Минздрава РФ сообщала, что смертность в России снизилась на 2,3 процента за девять месяцев 2017 года по сравнению с предыдущим годом.