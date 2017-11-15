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Глава Минздрава пообещала победить туберкулез к 2030 году

16:45 15.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минздрав России планирует ликвидировать туберкулез в стране к 2030 году, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

По ее словам, смертность от туберкулеза в России ежегодно снижается на 15-17 процентов. В течение ближайших дней ведущие российские и международные эксперты обсудят важнейшие проблемы, связанные с туберкулезом, а также основной итоговый документ глобальной конференции под названием «Московская декларация». Положения декларации войдут в документ, который будет принят генеральной ассамблеей ООН

«Мы начинаем серьезнейший цикл политических многосекторальных преобразований в области туберкулеза с единственной целью — ликвидировать эту болезнь к 2030 году», - заявила Скворцова.

Ранее глава Минздрава РФ сообщала, что смертность в России снизилась на 2,3 процента за девять месяцев 2017 года по сравнению с предыдущим годом.

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 20:33
Гость: Кот Мурр

К 2030 -му году,или ишак сдохнет,или минздрав!Молоть можно что угодно!
-
Вон Ловец щук обещает без умолку все 18 лет.Ни чего не выполнил!
А зачем?Его конь-тынгент всё равно ни фига не помнит!
15.11.2017, 19:54
Гость: У тебя мозг рака

Не было бы в СССР туберкулеза, не делали бы манту и флюрографию
15.11.2017, 18:36
Гость: кадет

А что мелочимся-то давай к 2099.
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