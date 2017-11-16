В России разработаны две новые вакцины от туберкулеза, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

По словам главы Минздрава, одна из вакцин уже прошла первый этап клинических испытаний. Новая рекомбинантная бустерная вакцина для профилактики туберкулеза может защитить не только детей, но и взрослых, получивших в детстве прививку вакцины БЦЖ. В случае если человек в детстве был привит вакциной БЦЖ, то новая вакцина помогает восстановить всю его иммунную память и защитить даже во взрослом возрасте.

Клинические испытания подтвердили высокую иммуногенность и безопасность данной вакцины в формировании устойчивого клеточного и гуморального иммунитета. Данная вакцина уже вызвала интерес у иностранных партнеров, были получены заявки из ряда стран с просьбой подключиться ко второй фазе исследований.

Также в ближайшее время начтнутся клинические испытания новой терапевтической вакцины, которая позволяет сократить сроки лечения туберкулеза у животных и предотвратить реактивацию латентной формы инфекции.