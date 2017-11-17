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Ситуацию в здравоохранении положительно оценивают менее 10% россиян

18:45 17.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Только 9% граждан России оценили позитивно положение дел в отечественной системе здравоохранения. При этом недоволен ситуацией каждый второй (52%), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

По мнению респондентов, основными проблемами российского здравоохранения являются нехватка врачей и недостаточно высокий уровень их профессионализма (37%), плохая оснащенность медучреждений оборудованием (31%) и дороговизна лекарств и медуслуг (35%).

Участники опроса считают, что для решения проблем в данной сфере необходимо финансировать медучреждения в зависимости от качества услуг (48%), увольнять их руководителей за некачественные услуги (35%). Кроме того, пятая часть респондентов высказалась за создание организаций врачей, которые будут контролировать качество работы коллег.

Опрос проводился по телефону. В нем приняли участие 1,2 тысячи совершеннолетних россиян.
 

Темы: Россия, Общественное мнение, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 22:06
Гость: опять же

здравоохранение направлено на сокращение пенсов
17.11.2017, 21:48
Гость: Фрося

Зато Крым наш и санкции нам на пользу.
17.11.2017, 21:45
Гость: Россиянин

Зачем эти провокационные опросы перед очередной коронацией. Он же вам предложил - софинансируйте.
Все комментарии (8)
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