Ситуацию в здравоохранении положительно оценивают менее 10% россиян

Только 9% граждан России оценили позитивно положение дел в отечественной системе здравоохранения. При этом недоволен ситуацией каждый второй (52%), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

По мнению респондентов, основными проблемами российского здравоохранения являются нехватка врачей и недостаточно высокий уровень их профессионализма (37%), плохая оснащенность медучреждений оборудованием (31%) и дороговизна лекарств и медуслуг (35%).

Участники опроса считают, что для решения проблем в данной сфере необходимо финансировать медучреждения в зависимости от качества услуг (48%), увольнять их руководителей за некачественные услуги (35%). Кроме того, пятая часть респондентов высказалась за создание организаций врачей, которые будут контролировать качество работы коллег.

Опрос проводился по телефону. В нем приняли участие 1,2 тысячи совершеннолетних россиян.

