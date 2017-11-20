Минздрав попросили рассказать о правилах утилизации просроченных лекарств

Министерство здравоохранения РФ попросили разъяснить населению, как нужно утилизировать лекарственные препараты с истекшим сроком годности.

Как пишет «Парламентская газета», соответствующий запрос в Минздрав направил сенатор Сергей Калашников.

В России лекарственные препараты с истекшим сроком годности запрещены к продаже и должны храниться отдельно от других медицинских препаратов. При этом, отмечается, что мест для их утилизации не существует.

По словам Калашникова, утилизация просроченных лекарств является одной из актуальных экологических проблем. «Эта проблема стоит как перед всеми медицинскими учреждениями, включая аптеки, так и перед населением», - считает он.

В своем обращении сенатор просит главу Минздрава Веронику Скворцову проинформировать его о нормативном регулировании проблемы и о планах ведомства по совершенствованию системы утилизации лекарственных препаратов с истекшим сроком годности в масштабах страны.

«Есть внутриведомственные инструкции о порядке утилизации просроченных лекарств в медучреждениях, куда относятся и аптеки. Однако это не значит, что если граждане понесут старые таблетки и ампулы в клиники и фармсети, то у них их заберут», - заявил сенатор.

Со своей стороны Калашников предлагает организовать специальные пункты приема у населения просроченных медикаментов по примеру зарубежных стран.