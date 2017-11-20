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Ученые нашли связь между мытьем посуды и продолжительностью жизни

17:45 20.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Повседневные домашние дела положительно влияют на продолжительность жизни, утверждают американские ученые в исследовании, опубликованном в Journal of the American Geriatrics Society.

Ученые провели исследование при участии 6 тысяч женщин в возрасте от 65 до 99 лет. При помощи фитнес-треккеров они отслеживали их физическую активность на протяжении недели, после чего врачи наблюдали за состоянием их здоровья следующие три года.

Обнаружилось, что смертность тех, кто уделял физической активности по крайней мере 30 минут в день, была на 12 процентов ниже, чем у тех, кто вел малоактивный образ жизни. При этом увеличение ежедневной нагрузки до 1 часа в день понижало смертность на 39%.

Исследователи конкретизировали, что в их эксперименте под физической активностью понимались в первую очередь повседневные домашние обязанности, такие как уборка, мытье посуды и прогулки на свежем воздухе.

«Долгое время считалось, что подобной деятельности недостаточно, чтобы оставаться здоровым. Однако мы доказали, что даже такая, «легкая», нагрузка снижает для женщин вероятность умереть в следующие три или четыре года», - резюмируют ученые.

Темы: Научные исследования и открытия в мире, Помоги себе сам: забота о своем здоровье, Среда обитания и ее влияние на самочувствие и здоровье человека
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 22:04
Гость: Татьяна Алексеевна

Теперь понятно ПОЧЕМУ наши мужчины живут меньше нас.Завтра же откажусь мыть посуду.Ничего,зато ДОЛЬШЕ проживет.
20.11.2017, 18:16
Гость: Здорово

А если добавить уборку туалета, можно достичь почти бессмертия.
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