В Думе хотят разрешить учителям и полицейским делать уколы

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко предложил разрешить учителям, полицейским, спасателям и альпинистам использовать дефибрилляторы и делать медицинские инъекции в экстренных случаях.

Как пишет «Парламентская газета», депутат сейчас работает над соответствующим законопроектом. По его мнению, данный закон позволит спасти тысячи жизней.

«Тысячи людей гибнут, не дожидаясь приезда медиков. Оказывать медпомощь имеют право только люди с медицинским образованием», - заявил Герасименко.

Он добавил, что часто человека можно спасти, если действовать быстро, а не ждать приезда «скорой». «Я говорю о сотрудниках МВД, МЧС, пожарных. Посмотрите, сколько детей гибнет в школах — и это при том, что учителя также нередко умеют делать уколы и накладывать шины. Важно разрешить оказывать такую помощь», - считает парламентарий.

Сейчас, согласно действующему законодательству, медпомощь можно оказывать только в организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность.