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В Думе хотят разрешить учителям и полицейским делать уколы

09:24 21.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко предложил разрешить учителям, полицейским, спасателям и альпинистам использовать дефибрилляторы и делать медицинские инъекции в экстренных случаях.

Как пишет «Парламентская газета», депутат сейчас работает над соответствующим законопроектом. По его мнению, данный закон позволит спасти тысячи жизней.

«Тысячи людей гибнут, не дожидаясь приезда медиков. Оказывать медпомощь имеют право только люди с медицинским образованием», - заявил Герасименко.

Он добавил, что часто человека можно спасти, если действовать быстро, а не ждать приезда «скорой». «Я говорю о сотрудниках МВД, МЧС, пожарных. Посмотрите, сколько детей гибнет в школах — и это при том, что учителя также нередко умеют делать уколы и накладывать шины. Важно разрешить оказывать такую помощь», - считает парламентарий.

Сейчас, согласно действующему законодательству, медпомощь можно оказывать только в организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Здравоохранение и медицина в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 12:00
Гость: Члену комитета

Все перепуталось в головах депутатских.... Может г-н Герасименко предложит заменять госдумовцев на время их болезней,сна и т.п. Кандидаты из народа могли бы их заменять!
21.11.2017, 11:57
Гость: Беда, коль

пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ.
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Медицину угробили,медиков сократили.
Зато создали нгацгвардию.Теперь уколы будут делать нацгвардейцы? Какие уколы? Эфтаназии?
21.11.2017, 11:54
Гость: ВВВ

Ну, что сказать! За неполных тридцать лет демократии, включая 17 лет непрерывного "вставания с колен", пр..ли всё что ХОРОШЕЕ, что было в СССР - даже Медицинскую Скорую Помощь. Слава Укр... России! Крымнаш! ИГ не пройдёт!
Аминь!
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