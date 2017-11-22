Рамзана Кадырова наградили золотой медалью за заслуги в развитии медицины

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден золотой медалью имени Н.Н. Блохина "за выдающиеся заслуги в развитии медицины".

"Награду главе Чечни передал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Это высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы главы и правительства региона..

Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов сообщил, что за 9 месяцев 2017 года впервые показатель младенческой смертности в Чечне снизился ниже психологической отметки и составил 8,7 на тысячу родившихся живыми.

По его словам, с начала года в республике за счет финансирования регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова ввели в строй несколько значимых для всего Северо-Кавказского округа объектов здравоохранения: клинику пограничных состояний, отделение травматологии и ортопедии в РКБ имени Эпендиева в Грозном, Центр спасения конечностей, закуплено современное оборудование для больниц и поликлиник.

Эльханов отметил, что также проводится подготовка специалистов не только в отечественных клиниках и научных центрах, но и за рубежом.

Глава Чечни, в свою очередь, отметив успехи в развитии региональной медицины, поставил задачу не только качественно лечить, но и своевременно выявлять болезни.