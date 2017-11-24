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Минздрав намерен запретить продавать спиртное пьяным людям

09:13 24.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минздрав разработал законопроект, согласно которому продавцы вправе отказать в продаже спиртного покупателям, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения. Отделы спиртного в торговых залах и магазинах, если они не специализируются на продаже алкоголя, предлагается изолировать от прочих секций.

Спиртное не должны видеть покупатели, находясь в других секциях, отделах магазина, говорится в документе. Скрывать отделы с алкоголем можно ширмами, перегородками, выделением для него отдельного входа из торгового зала или иными способами. При этом нельзя устанавливать указатели, щиты и вывески, направляющие или обозначающие места для демонстрации спиртного, сообщает «Право.ру».

Сейчас законопроект находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Ранее Минздрав предлагал доработать законопроект Минфина, который предполагает регулирование продажи спиртного в интернете. Тогда Минздрав отмечал, что в онлайне не всегда можно проверить возраст заказчика. Необходимо дать право такой проверки лицу, доставляющему товар непосредственно в руки заказчика.

Темы: Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 11:39
Гость: Забадай тебя комар.

Имитация бурной деятельности медиков не на своем поприще.
Они что, до сих не поняли, что бороться надо не с алкоголем, а с причинами пьянства.
Основная часть пьет от безысходности и нищеты.
24.11.2017, 11:34
Гость: Алекс

правильно! Будут покупать сразу бутылок 5 и гуляй Вася!
24.11.2017, 10:44
Гость: Ося

на 9:50. Альф. Для определения "кондиции" следует применять позу Ромберга...
Все комментарии (11)
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