Минздрав намерен запретить продавать спиртное пьяным людям

Минздрав разработал законопроект, согласно которому продавцы вправе отказать в продаже спиртного покупателям, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения. Отделы спиртного в торговых залах и магазинах, если они не специализируются на продаже алкоголя, предлагается изолировать от прочих секций.

Спиртное не должны видеть покупатели, находясь в других секциях, отделах магазина, говорится в документе. Скрывать отделы с алкоголем можно ширмами, перегородками, выделением для него отдельного входа из торгового зала или иными способами. При этом нельзя устанавливать указатели, щиты и вывески, направляющие или обозначающие места для демонстрации спиртного, сообщает «Право.ру».

Сейчас законопроект находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Ранее Минздрав предлагал доработать законопроект Минфина, который предполагает регулирование продажи спиртного в интернете. Тогда Минздрав отмечал, что в онлайне не всегда можно проверить возраст заказчика. Необходимо дать право такой проверки лицу, доставляющему товар непосредственно в руки заказчика.