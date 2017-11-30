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В Пензенской области могут ограничить работу соляриев

16:45 30.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В Пензенской области может быть ограничена деятельность соляриев, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

В ведомстве готовят законопроект, предусматривающий ограничение работы соляриев в регионе. Причиной этого называется рост числа больных раком.

По словам представителей Минздрава Пензенской области, в регионе все чаще у населения диагностируется рак кожи. За 10 месяцев 2017 года было выявлено 992 случая.

«В связи с этим Министерство здравоохранения Пензенской области приняло решение выступить с законодательной инициативой об ограничении в регионе услуг с использованием соляриев»,- говорится в заявлении ведомства.

На первом этапе Минздрав предлагает законодательно обязать владельцев соляриев размещать плакаты, предупреждающие о риске возникновения раковых заболеваний в результате загара под ультрафиолетовыми лампами.

В ведомстве уточнили, что полностью запрещать работу соляриев не планируется. «Выбор остается за человеком. Если он увидит на каком-то видном месте информационный плакат, может быть он развернется и уйдет или, по крайней мере, задумается», - добавили в Минздраве.

В настоящее время готовится пакет документов для передачи в Законодательное собрание Пензенской области. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на декабрьской сессии регионального парламента.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пользование соляриями на 60% повышает риск меланомы у людей в возрасте до 35 лет. У лиц до 25 лет при пользовании соляриями риск развития плоскоклеточного рака увеличивается на 102%, а базально-клеточного рака — на 42%.

Темы: Пензенская область, Здоровье, Онкологические заболевания и борьба с ними
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