Калининградский Минздрав закупал лекарства на «мертвые души»

Росздравназдор по Калининградской области выявил грубые нарушения в региональной системе закупок медицинских препаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Нарушения были выявлены во время внеплановой проверки деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области по вопросам льготного лекарственного обеспечения граждан.

В ходе проверки обнаружилось, что заявка на льготное лекарственное обеспечение на 2017 год была составлена без учета реальной потребности региона. В результате, в первом квартале 2017 года 44% финансовых средств потрачены на лекарства, большинство из которых остаются невостребованными по настоящее время.

Данное нарушение произошло по причине того, что Минздрав области не обновлял федеральный регистр больных, на лечение которых и закупались дорогостоящие медикаменты. В итоге, в период с 2013 по 2017 годы лекарства приобретались на граждан, которые уже выехали за пределы области или умерли.

Материалы проверки направлены в прокуратуру и МВД Калининградской области для принятия мер реагирования.