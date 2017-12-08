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Калининградский Минздрав закупал лекарства на «мертвые души»

11:18 8.12.2017
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Росздравназдор по Калининградской области выявил грубые нарушения в региональной системе закупок медицинских препаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Нарушения были выявлены во время внеплановой проверки деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области по вопросам льготного лекарственного обеспечения граждан.

В ходе проверки обнаружилось, что заявка на льготное лекарственное обеспечение на 2017 год была составлена без учета реальной потребности региона. В результате, в первом квартале 2017 года 44% финансовых средств потрачены на лекарства, большинство из которых остаются невостребованными по настоящее время.

Данное нарушение произошло по причине того, что Минздрав области не обновлял федеральный регистр больных, на лечение которых и закупались дорогостоящие медикаменты. В итоге, в период с 2013 по 2017 годы лекарства приобретались на граждан, которые уже выехали за пределы области или умерли.

Материалы проверки направлены в прокуратуру и МВД Калининградской области для принятия мер реагирования.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Здравоохранение и медицина в России, Лекарственное обеспечение в России
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08.12.2017, 14:15
Гость: ответ

МЫ УМЕЛИ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ!
08.12.2017, 12:07
Гость: Когда уже люди

научатся направлять свои способности на производство, а не на воровство?
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